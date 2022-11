Apareció Messi: el golazo para romper el cero ante México

La Pulga sacudió desde afuera a los 64 minutos y quebró un partido muy cerrado para la Selección Argentina. Segundo gol de Messi en la Copa del Mundo.

Cuando el equipo no aparece, necesita de Messi. Y el capitán de la Selección Argentina no falló. A los 64 minutos de un partido difícilisimo para el equipo de Scaloni, apareció el diez para mover el marcador y estampar el 1-0 en Lusail, en el marco de la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Qatar.