Árbitros de Superliga y Primera Nacional

Darío Herrera será la autoridad en Estudiantes - River y Lamolina estará en la cancha de Boca donde el escolta jugará ante Godoy Gruz. Pararon a Rapallini por su desempeño en el Monumental en la última fecha.
SUPERLIGA FECHA 21
DIA HORA PARTIDO ARBITRO
VIE 19.00 BANFIELD - ALDOSIVI LEANDRO REY HILFER
VIE 21.10 ARGENTINOS - PATRONATO PATRICIO LOUSTAU
SAB 17.35 SAN LORENZO - RACING SILVIO TRUCCO
SAB 19.40 INDEPENDIENTE - GIMNASIA FERNANDO ECHENIQUE
SAB 21.45 A. TUCUMÁN - LANÚS FERNANDO ESPINOZA
SAB 21.45 NEWELL'S - COLÓN PABLO DÓVALO
DOM 17.35 ARSENAL - VÉLEZ MAURO VIGLIANO
DOM 19.40 BOCA - GODOY CRUZ NICOLÁS LAMOLINA
DOM 21.45 ESTUDIANTES - RIVER DARÍO HERRERA
LUN 19.40 DEFENSA - CENTRAL HERNÁN MASTRÁNGELO
LUN 21.45 UNIÓN – C. CÓRDOBA PABLO ECHAVARRÍA
LUN 21.45 TALLERES - HURACÁN FACUNDO TELLO
Zona A
DIA HORA PARTIDO ARBITRO
SAB 17.00 BARRACAS CTRAL. - BELGRANO MAXIMILIANO RAMÍREZ
SAB 18.00 I. RIVADAVIA - ESTUDIANTES RIO IV LUIS LOBO MEDINA
SAB 19.00 AGROPECUARIO - ESTUDIANTES (BS AS) ANDRÉS GAREANO
SAB 19.35 PLATENSE - CHICAGO YAEL FALCÓN PÉREZ
SAB 21.00 MORÓN - ALVARADO MARIANO NEGRETE
SAB 21.35 ATLANTA - FERRO ADRIÁN FRANKLIN
DOM 19.00 SAN MARTÍN (S J) - MITRE YAMIL POSSI
DOM 19.00 TEMPERLEY - GMO. BROWN FABRICIO LLOBET
ZONA B
DIA HORA PARTIDO ARBITRO
VIE 20.00 RAFAELA - DEFENSORES PABLO GIMÉNEZ
VIE 21.30 GIMNASIA (J) - BROWN (A) JUAN PAFUNDI
SAB 19.00 INSTITUTO - RIESTRA GERARDO MÉNDEZ CEDRO
DOM 17.00 ALMAGRO - DÁLMINE SEBASTIÁN ZUNINO
DOM 18.30 QUILMES - GIMNASIA (MZA) NAZARENO ARASA
LUN 17.00 ALL BOYS - TIGRE DIEGO CEBALLOS
LUN 20.30 SANTAMARINA - CHACARITA MARIANO GONZÁLEZ
LUN 21.50 SAN MARTÍN (T) - SARMIENTO JORGE BALIÑO
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