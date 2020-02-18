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18 de febrero de 2020 - 13:02

Árbitros de Superliga y Primera Nacional

Darío Herrera será la autoridad en Estudiantes - River y Lamolina estará en la cancha de Boca donde el escolta jugará ante Godoy Gruz. Pararon a Rapallini por su desempeño en el Monumental en la última fecha.  

SUPERLIGA FECHA 21

DIA HORA PARTIDO ARBITRO

VIE 19.00 BANFIELD - ALDOSIVI LEANDRO REY HILFER

VIE 21.10 ARGENTINOS - PATRONATO PATRICIO LOUSTAU

SAB 17.35 SAN LORENZO - RACING SILVIO TRUCCO

SAB 19.40 INDEPENDIENTE - GIMNASIA FERNANDO ECHENIQUE

SAB 21.45 A. TUCUMÁN - LANÚS FERNANDO ESPINOZA

SAB 21.45 NEWELL'S - COLÓN PABLO DÓVALO

DOM 17.35 ARSENAL - VÉLEZ MAURO VIGLIANO

DOM 19.40 BOCA - GODOY CRUZ NICOLÁS LAMOLINA

DOM 21.45 ESTUDIANTES - RIVER DARÍO HERRERA

LUN 19.40 DEFENSA - CENTRAL HERNÁN MASTRÁNGELO

LUN 21.45 UNIÓN – C. CÓRDOBA PABLO ECHAVARRÍA

LUN 21.45 TALLERES - HURACÁN FACUNDO TELLO

PRIMERA NACIONAL

Zona A

DIA HORA PARTIDO ARBITRO

SAB 17.00 BARRACAS CTRAL. - BELGRANO MAXIMILIANO RAMÍREZ

SAB 18.00 I. RIVADAVIA - ESTUDIANTES RIO IV LUIS LOBO MEDINA

SAB 19.00 AGROPECUARIO - ESTUDIANTES (BS AS) ANDRÉS GAREANO

SAB 19.35 PLATENSE - CHICAGO YAEL FALCÓN PÉREZ

SAB 21.00 MORÓN - ALVARADO MARIANO NEGRETE

SAB 21.35 ATLANTA - FERRO ADRIÁN FRANKLIN

DOM 19.00 SAN MARTÍN (S J) - MITRE YAMIL POSSI

DOM 19.00 TEMPERLEY - GMO. BROWN FABRICIO LLOBET

ZONA B

DIA HORA PARTIDO ARBITRO

VIE 20.00 RAFAELA - DEFENSORES PABLO GIMÉNEZ

VIE 21.30 GIMNASIA (J) - BROWN (A) JUAN PAFUNDI

SAB 19.00 INSTITUTO - RIESTRA GERARDO MÉNDEZ CEDRO

DOM 17.00 ALMAGRO - DÁLMINE SEBASTIÁN ZUNINO

DOM 18.30 QUILMES - GIMNASIA (MZA) NAZARENO ARASA

LUN 17.00 ALL BOYS - TIGRE DIEGO CEBALLOS

LUN 20.30 SANTAMARINA - CHACARITA MARIANO GONZÁLEZ

LUN 21.50 SAN MARTÍN (T) - SARMIENTO JORGE BALIÑO

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