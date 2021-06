Argentina no tuvo el mejor debut y empató 1-1 con Chile

La Selección argentina arrancó el encuentro con la intención de abrir el marcador. Chile por su parte, si bien tuvo el control del balón esto no significó que pueda generar jugadas de riesgo ni imponerse en el campo de juego mostrando algún tipo de superioridad.



A los 16´ el conjunto albiceleste tuvo una seguidilla de oportunidades que no pudo concretar para conseguir la ventaja en el marcador, siendo el protagonista de todas Nicolás González. Primero el delantero recibió un buen pase de Lo Celso pero el arquero Claudio Bravo respondió bien, luego se perdió disparo de cabeza y por último en un mano a mano con Bravo no logró disparar con la potencia justa para evitar la tapada.

A los 32´ llegó el gol para Argentina. Messi mediante un espectacular tiro libre, colocó la pelota muy cerca del ángulo izquierdo de Claudio Bravo y festejó el 1-0 para su equipo.

Chile no pudo revertir su juego y la escasas aproximaciones dieron lugar a que Argentina mantenga la mínima ventaja y se vaya al descanso con ese resultado parcial.



En el comienzo de la segunda mitad, Eduardo Vargas encontró el espació pero Emiliano Martínez tapó y luego Nicolás Tagliafico intervino en el disparo de Arturo Vidal; esta última jugada fue revisada por el VAR y el árbitro decidió cobrar penal para los chilenos. El encargado de ejecutarlo fue Vidal, el arquero argentino atajó pero Vargas aprovechó el rebote y colocó el 1-1 a los 56´.



Messi se ocupó de buscar el arco constantemente e intentar que su selección vuelva a estar arriba en el resultado. El empate le dio más confianza al conjunto de Chile y poco a poco se fueron metiendo más en partido. Aún así las aproximaciones de los dirigidos por Lionel Scaloni continuaron.



A los 79 minutos Nicolás González volvió a dejar pasar una gran chance, recibió un buen centro frente al arco pero no pudo definir bien de cabeza. Argentina estuvo cerca de revertir el resultado hasta último momento, pero a pesar de ser el equipo que más generó a lo lardo del partido, no pudieron concretar ninguna jugada y el empate se mantuvo hasta el final.

En la próxima fecha, Argentina se medirá con Uruguay y Chile se enfrentará a Bolivia. Ambos encuentros serán disputados el viernes 16 de junio, correspondientes al Grupo A.