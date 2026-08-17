Independiente venció a Lanús en La Fortaleza tras la salida de Gustavo Quinteros

El gol llenó de confianza al Granate que se volvió a adueñar del balón y metió contra su arco a un Independiente que se dedicó a defender con alma y vida la ventaja en el marcador y lo consiguió con éxito. El visitante cerró su arco y en el tiempo de descuento liquidó la historia: Maxi Meza toco para Matías Abaldo, el uruguayo habilitó a Maximiliano Gutiérrez y el chileno convirtió el 3-1 definitivo en La Fortaleza.

Tras el pitazo final, Ramiro Carrera explotó contra Kevin Lomónaco y fue expulsado por el árbitro Sebastián Martínez, quien intentó calmarlo y terminó derribado en el césped. Con este triunfazo, Independiente se trepó al tercer lugar de la Zona A del Clausura con nueve unidades y comenzará el nuevo ciclo con buenos ánimos.

El resumen del partido