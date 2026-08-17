Independiente venció a Lanús en La Fortaleza tras la salida de Gustavo Quinteros

Con Matheu de técnico interino, el Rojo le ganó 3 a 1 al Granate de visitante en la quinta fecha del Torneo Clausura y volvió a sonreír después de tres derrotas seguidas.
Independiente venció 3 a 1 a Lanús en La Fortaleza por la quinta fecha del Torneo Clausura con Carlos Matheu como entrenador interino después de la salida de Gustavo Quinteros. De esta manera, el Rojo, que ya cerró a Jadson Viera como nuevo técnico, encontró un poco de paz después de tres derrotas al hilo y la ida de su entrenador.
Independiente la pasó mal el primer tiempo con Lanús y el travesaño salvó en dos oportunidades la caída del arco defendido por Rodrigo Rey. Sin embargo, como expresa una de las máximas del fútbol, los goles que no se hacen en un arco, se hacen en el otro: Lautaro Millán abrió el marcador para el Rojo a los 37 minutos tras un centro desde la derecha de Santiago Montiel en la primera ocasión clara del visitante.
Después, Independiente consiguió el 2-0 en el inicio del segundo tiempo aprovechando un blooper de Nahuel Losada, quien no tuvo un feliz partido número 100 en el Granate, que le dejó servido el doblete a Millán. Un resultado muy abultado para lo observado en el campo de juego.
De todas maneras, Lanús encontró rápido el descuento: Allan Wlk jugó la pared con Ramiro Carrera en un ataque directo, controló de zurda dentro del área y definió al primer palo de Rey para volver a poner en partido al conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino.
El gol llenó de confianza al Granate que se volvió a adueñar del balón y metió contra su arco a un Independiente que se dedicó a defender con alma y vida la ventaja en el marcador y lo consiguió con éxito. El visitante cerró su arco y en el tiempo de descuento liquidó la historia: Maxi Meza toco para Matías Abaldo, el uruguayo habilitó a Maximiliano Gutiérrez y el chileno convirtió el 3-1 definitivo en La Fortaleza.
Tras el pitazo final, Ramiro Carrera explotó contra Kevin Lomónaco y fue expulsado por el árbitro Sebastián Martínez, quien intentó calmarlo y terminó derribado en el césped. Con este triunfazo, Independiente se trepó al tercer lugar de la Zona A del Clausura con nueve unidades y comenzará el nuevo ciclo con buenos ánimos.
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