Argentinos se lo dio vuelta a Banfield y es líder del Grupo A

En el estadio Florencio Sola de Lomas de Zamora, los de Nicolás Diez siguen dando que hablar en este primer semestre del fútbol argentino, se mantienen invictos en nueve fechas y le ganaron a los de Ariel Broggi tras empezar perdiendo en el primer tiempo por el gol en contra del arquero Diego Rodríguez a los 7 minutos del primer tiempo.

No iban ni diez minutos de partido que los locales ya habían abierto la cuenta por un error garrafal del arquero Rodríguez. Tras un remate cruzado de Gonzalo Ríos desde la derecha, el ex Independiente se quedó parado para contener la pelota pero la misma le rebotó y se le escapó para atrás haciendo que Rodríguez corra hacia el arco pero no llegue a despejarla a pesar de haberse tirado al palo izquierdo a intentar sacarla de adentro.

En el segundo tiempo, el equipo de la Paternal se repuso y empató el partido a los 17 minutos con el gol de Tomás Molina, el tercero en este torneo para el delantero que le atajó un penal el arquero Facundo Sanguinetti en la primera etapa.

Embed

Tras un desborde a fondo del uruguayo Alan Rodríguez sobre la izquierda, el propio mediocampista metió un gran centro al primer palo donde apareció el ex Talleres de Córdoba y metió un potente cabezazo al ángulo que nada pudo hacer Sanguinetti para evitarlo que infle la red.

Sobre el final del partido, a los 46 minutos, Argentinos Juniors logró dar vuelta el resultado con el tanto de Lucas Gómez, el primero para el juvenil en Primera División. En un tiro libre desde la izquierda del área banfileña, el charrúa Rodríguez tocó en corto hacía el medio para Román Vega que remató de larga distancia, rebotó en un defensor del ´Taladro´ y le quedó a Gómez que definió al palo derecho de Sanguinetti para sentenciar el encuentro.

Con este resultado, el ´Bicho´ alcanza los 21 puntos en el Grupo A, es único líder de su zona y se mantiene invicto con seis triunfos y tres empates. Los únicos que lo pueden alcanzar en esta fecha son Boca, Tigre y Estudiantes de La Plata.

Por su parte, Banfield sigue de capa caída y acumula su séptimo partido sin conocer la victoria, haciendo que se ubique en el puesto 11 de la zona con ocho unidades a raíz de cinco derrotas, dos empates y dos triunfos.

En la próxima fecha, los de la Paternal recibirán a Aldosivi el viernes a las 19 horas en el estadio Diego Armando Maradona mientras que los de Lomas de Zamora visitarán a Unión de Santa Fe el lunes 17 a las 19 en el estadio 15 de Abril.