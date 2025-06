La Selección Argentina enfrenta a Colombia con el regreso de titular de Lionel Messi

"Leo va a jugar de entrada, no tenemos duda y esperemos que la gente disfrute de él y el equipo", confió Scaloni en conferencia de prensa. Y comentó del rival: "Colombia ha merecido ganar un montón de partidos en los que no ha tenido suerte, no sé si está en un bache. Si hubiera ganado algún encuentro más estaría segundo, las estadísticas a veces no dicen la verdad".

"Es un buen equipo, diría que de las mejores selecciones del mundo y nos pondrá las cosas complicadas. Lo que pasa dentro del vestuario no lo sé", concluyó su mirada sobre el equipo cafetero, que está sexto con 21 puntos en las Eliminatorias y está necesitado de ganar porque está cerca de asegurarse al menos repechaje pero podría perder el acceso directo con Venezuela.

La Vinotinto le pisa los talones con 18 unidades y con tres fechas por jugarse le puede arrebatar el último cupo directo al Mundial 2026. El partido entre Argentina y Colombia será dirigido por el árbitro paraguayo Juan Gabriel Benítez. Estará asistido por su compatriota Derlis López en el VAR. La transmisión del encuentro estará a cargo de TyC Sports y Telefe.

Embed

Argentina no contará con el lateral izquierdo Nicolás Tagliafico: recibió una tarjeta amarilla ante Chile que lo suspende para este duelo con Colombia. Esta será la única modificación obligada que deberá enfrentar Scaloni, quien considera dos opciones para reemplazar a Tagliafico: Valentín Barco, joven futbolista del Racing Club, o Facundo Medina, quien recientemente dejó el Racing Club de Lens, también en Francia.

A pesar de la baja de Tagliafico, se espera que Scaloni mantenga la base de su equipo titular. Nicolás Otamendi, tras cumplir su sanción por acumulación de tarjetas amarillas, regresará para reemplazar a Leonardo Balerdi en la defensa junto a Cristian Romero, reciente campeón de la Europa League con el Tottenham.

Leandro Paredes y Enzo Fernández, quienes también se ausentaron en el duelo contra Chile por sanción, volverán al once inicial, sustituyendo a Nicolás Paz y Exequiel Palacios en el mediocampo, apoyando a Rodrigo De Paul, a esta altura un símbolo de la Selección Argentina.

En el ataque, el capitán Lionel Messi regresará para tomar el lugar de Giuliano Simeone, mientras que la posición de Thiago Almada genera incertidumbre, ya que la idea del técnico era incluir a Lautaro Martínez, aunque su condición física no es óptima. En su lugar, Nicolás González podría ocupar esa posición, mientras que Julián Álvarez mantendrá su lugar como centrodelantero.