Ariel Holan, el técnico que le devolvió la memoria a Independiente

Esta salida generó alivio en gran parte de los hinchas (o al menos en esa parte no tan minúscula que se manifiesta en foros y redes sociales). Es que el Mundo Rojo se siente agradecido con el DT y no quería una salida hostil. La sensación general es que su historia en el club no se termina de manera definitiva y se contempla un futuro retorno. Toda una rareza en el fútbol local: se va con las puertas abiertas.

Esos sentimientos encontrados en el hincha están justificados. Holan fue el causante de devolverle la mística copera a los de Avellaneda, pero también fue el responsable de destruir lo que él mismo construyó. No es casual que "caprichoso" sea el adjetivo más usual para definirlo: cambió la forma de jugar, no respaldó a los jugadores más queridos por la hinchada y prescindió de Emmanuel Gigliotti.

El poder o "tener las llaves del club", lo obnubiló al DT. La dirigencia cumplió con sus pretensiones y gastó millones en apuestas que no estuvieron a la altura. Eso puede pasar. Pero lo que sorprende es que sus intenciones nunca fueron recuperar el estilo que lo llevó a conquistar la Copa Sudamericana y la Suruga Bank. Por eso, Independiente perdió explosión y ganó en una posesión inútil. "Era para verlo con un habano y un whiskey", solo aplicó para partidos esporádico e intrascendentes.

Sus números (48 victorias, 33 empates y 23 derrotas) no demuestran lo importante de labor cuando asumió en el club -cuando aquellos que vivieron los años gloriosos de la institución sintieron una suerte de déjà vu-. En aquella etapa, el entrenador cumplió con todo eso que le había prometido a Hugo Moyano en un polémico audio: intensidad garra y dinamismo. Por eso, solo se puede tener gratitud para alguien que le devolvió la memoria al Rey de Copas.

