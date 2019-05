Arsenal de Sarandí: Mateo Carabajal aún saborea el titulo

Confirmado Sergio Rondina y su cuerpo técnico para la temporada de la Superliga, Carabajal una vez más está en la consideración del DT, puede jugar de volante central, pero lo ha hecho bastante de segundo marcador central. Para él hoy es todo alegría y piensa en estar en el equipo para jugar a cancha llena ante los más encumbrados de Primera División.

En diálogo con POPULAR, el joven aseguró: "El descenso fue muy doloroso, más para los que somos del club, la pasamos mal todas esas fechas entrenando para jugar sin tener chances. Cómo cambió todo en un año, esos quince días donde entramos siendo campeones fueron bárbaros, con mucha alegría, la verdad es que todo el plantel estuvo siempre unido y ahora nos tocó festejar tras un campeonato que fue muy duro. A mi me tocó jugar de entrada, después alterné en el banco e ingresé muchas veces".

Carabajal, como todos tiene su sueño: "Va a ser muy lindo volver a jugar con los grandes, a cancha llena, en lo personal es una alegría como haber hecho mi carrera en el club. En mi pueblo, Pehuajó, se pusieron todos muy contentos, la familia ni hablar, me mandaron y aun me mandan mensajes de todos lados. La verdad me siento muy bien y soy agradecido al cuerpo técnico y al club porque siempre me tuvieron en cuenta y en la pensión, pese a estar solo uno muchas veces, a todos los chicos nos trataron de maravillas, y ya se vieron los resultados con los que llegamos a ser profesionales".

ADEMÁS:

Holan dejó de ser el entrenador de Independiente

Para el jugador, "todo esto es un sueño cumplido, llegar a profesional, salir campeón y, ya pasaron los malos momentos, este ascenso da más ganas de entrenar, de cuidarse, de poder sumar siempre desde donde toque", y remató: "Los jugadores de experiencia te enseñan cada día algo más. Cuando me vine en busca de un sueño esperaba estas alegrías, por eso hay que celebrar este momento y volver con todo a la pretemporada para lo que viene que es un desafío muy lindo. También para los que jugaron el Federal A y ahora tienen la chance de estar los domingos y ante grandes equipos. Yo estoy a disposición, donde me digan juego. Arsenal volvió, ahora será otra historia".

Los amistosos

Luego de la pretemporada en Balcarce -hasta el 30 de junio durante una semana- , Arsenal tiene previstos amistosos ante Banfield, Argentino Juniors, Racing Club y Lanús, antes de medirse por la Copa Argentina con Estudiantes de Buenos Aires.