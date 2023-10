Ariel Ortega: de "ojalá Boca no gane la Copa" a "Messi tiene para 2 Mundiales más"

"Creo que anteriormente se transmitía un poco de inseguridad. No veía al River del torneo pasado... Después de la eliminación en Brasil hubo un bajón que es normal. Acá no hay tiempo a que agaches la cabeza y la verdad que tienen que hacer lo que vienen haciendo. Poner al club donde se merece, jugar bien, hacer goles...", analizó en principio el Burrito.

También Ortega comentó lo que significa para él que la Banda se haya quedado con los dos duelos que tuvieron ante Boca: "Es un partido que te quiebra para bien o para mal. Ganar clásicos te da un colchón gigante. Es el partido más importante del fútbol argentino y bueno... Nos tocó jugar y ganar los dos y muy bien. Creo que eso le dio un poco de aire y que la gente no le esté exigiendo tanto permanentemente", completó.

"River tiene este torneo que seguramente lo va a tener que ganar porque la gente se lo va a exigir, los jugadores mismos se auto exigen. Lamentablemente le tocó quedar afuera de la Libertadores, pero seguramente va a ir corrigiendo sus errores", analizó y comentó sobre Enzo Pérez: "Es el corazón de River hoy por hoy. Lo demuestra partido tras partido, la gente lo ovaciona cada partido. Yo creo puede seguir jugando acá porque le da... La gente lo ama, pero lo va a decir él. Aparte es mejor acá. Por ahí se quiere ir a jugar al club de él, que está bien porque uno tiene ese amor a donde nació, donde creció, pero lo van a cagar a patadas, ja".

Por otro lado, Boca definirá la final de la Copa Libertadores de América el próximo 4 de noviembre contra Fluminense y Ortega fue claro en su deseo: que el Xeneize no levante la Séptima. "No repercute... No soy una persona de ver los partidos. Por supuesto, uno no quiero que gane, pero es fútbol argentino y se vive así", comentó el crack que supo brillar contra el Xeneize.

Por último, Ortega le dedicó unas palabras a Messi: "Significa mucho para todos lo que hace adentro de la cancha, darle alegría a todos los argentinos. Poder haber ganado el Mundial después de tantas críticas que recibió...". Y cerró con un pronostico más que positivo sobre su futuro en la Selección: "Verlo con esa sonrisa cada vez que entra a la cancha y ver como lleva a los defensores para acá, para allá... Eso es lo lindo que me gusta ver del fútbol. Tiene para dos mundiales más".