También rememoró en modo de broma que al ser quien hizo lo penales contra Racing y Boca en 2014 hizo famosos a los arqueros que los atajaron. “Siempre le digo que Chichizola me debe mucho a mí, se fue a Europa y a Barovero le hicieron una estatua, creen que me salvaron, pero ellos me deben a mí", contó el Chino.

En cuanto a Gallardo rescató: “Tenía mentalidad ganadora se las traspasó a los jugadores, armó un equipo que para ganarle había que matarlo dos veces. A mí me agarró de grande, no me cambió tanto cómo sí a los que eran más chicos, me acomodaba a lo que necesitaba el equipo, pero sí me dio la mentalidad ganadora y me gustó mucho haber sido dirigido por él".

Finalmente sobre su regreso al club en 2017 explicó: “Cuando volví el equipo estaba armado y me costó adaptarme, la final de Mendoza me dio bronca, porque quería jugar, siempre estaba en el banco o adentro, me tocó apoyar de afuera y fue la primera vez que lo vi de afuera"

Al final habló de sus ganas de ser entrenador: “Me faltan hacer los exámenes para recibirme. Ya cursé todo. No me pongo un plazo para retirarme, pero si me despierta mucho interés todo lo que hace el técnico. De la táctica, el manejo de grupo. Del cuerpo ténico de River me llevaría a Pablo Dolce y a Sandra Rossi. Ella te explicaba por qué nos daba esos trabajos y veíamos los resultados. A ella me la llevaría por la capacidad que tiene y porque creo mucho en su trabajo. Mi cuerpo técnico lo quisiera armar con Jony Maidana, pero el otro lugar no lo sé. Me lo guardo para encontrar a la persona indicada"