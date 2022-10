Arsenal goleó a Tigre y lo dejó sin Copa Libertadores

Embed

La noche debía ser una fiesta para Tigre. Porque se retira su máximo ídolo, Martín Galmarini; y porque ganando sellaban su lugar en la próxima Libertadores, a tan solo un año de haber vuelto a Primera. Pero Arsenal, que ya había asegurado su permanencia en Primera y no jugaba por nada, tenía otros planes.

Hasta los 8 minutos, cuando el partido se paró para que todo el estadio ovacione al Pato Galmarini y este sea sustituido por Blas Armoa, fue todo colorido para el local. Sin embargo, la noche rápidamente se tornó oscura. La gente siguió su fiesta, alentando hasta el final a pesar del resultado, pero en cancha, cada vez era peor.

Es que, tras un comienzo parejo y cerrado, una ráfaga goleadora sobre el final del primer tiempo puso al Arse 3-0 arriba: a los 38' minutos Navas aprovechó un mal cierre de Luciatti para terminar una gran jugada colectiva y poner el primero; tres minutos después, Pittón le pegó de afuera del área por encima de Marinelli y firmó el segundo; y a los 44' Apaolaza conectó un buscapié de Kruspzky y marcó el tercero.

En el segundo tiempo, Tigre salió decidido a remontarlo, confiando en su capacidad goleadora. Pero rápidamente sufrió otro mazazo: a los 5', el mismo Kruspzky, la gran figura de Arsenal en el torneo, hizo una buena jugada individual por izquierda y se la clavó al primer palo al arquero. El Matador se encontró con un Medina imbatible y apenas pudo recortar distancia gracias a Armoa, que a los 25 minutos definió bien tras un pase excelso de Colidio. Pero no alcanzó.

La durísima derrota no mancha la carrera de Galmarini ni opaca el gran torneo de Tigre, que a principio de año pensaba en sostenerse en Primera, y terminó llegando a la final de la Copa de la LPF y peleando el ingreso a la Copa Libertadores (finalmente clasificó Huracán). Dependía de sí mismo y no lo logró, pero la Sudamericana no es para nada un mal premio consuelo. Arsenal cumplió su objetivo, sigue sumando para el año que viene, donde tendrá el mismo propósito, y cerró el torneo con una goleada.

