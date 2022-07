Arsenal tomó aire fresco en Paraná y ahogó a Patronato

Embed

Arsenal, que en la semana vendió a tres futbolistas importantes como Leonel Picco (Colón), Cristian Colman y Lucas Suárez (Barracas), llegó a los 10 puntos en el campeonato pero lo importante es que engrosó su promedio (1.144) y hasta sueña con clasificarse a la Copa Sudamericana 2023.

Todo lo contrario en Patronato, hundido y casi condenado a la Primera Nacional, con su flojo promedio (0.939) y ocho puntos en el torneo.

Patronato y Arsenal salieron a medirse de entrada, con mucho en juego por los promedios, aunque el local se adelantó lentamente en el campo y con las subidas de Facundo Cobos lastimó por el sector izquierdo del ataque.

Arsenal padeció la lucha en la zona media y lo pagó con menor posesión, lo que equilibró con pases directos y sobre todo con diagonales que dejaron de cara el gol a Sebastián Lomónaco en la primera ocasión y luego a Kruspzky, que con un cabezazo estampó el 1 a 0.

Patronato perdió la calma con el correr de los minutos, ya sin la claridad de la primera etapa y con un desorden marcado producto de la ausencia de sociedades ofensivas para inquietar a su rival.

La visita no aprovechó las que tuvo y dejó con vida al conjunto de Facundo Sava, que con pocas ideas buscó y chocó con Alejandro Medina en cada posibilidad de llevarse el empate.

Justamente, Medina, arquero de Arsenal y una de las figuras del partido, señaló al final que estaba satisfecho "porque le gane a un técnico que me dijo que soy un cagón. No sé por qué lo dijo, pero me faltó el respeto".

En la próxima fecha, Patronato visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero y Arsenal recibirá a Platense.