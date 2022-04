Arsenal y Godoy Cruz quieren dar el salto

El encuentro se disputará desde las 19 en el estadio Julio Humberto Grondona, tendrá el arbitraje de Nazareno Arasa y será televisado por Fox Sports Premium.

Arsenal llega a este encuentro luego de la igualdad 2 a 2 frente a Boca en La Bombonera, partido en el cual dejó una buena imagen además de traerse un punto valioso.

Si bien el desempeño del conjunto de Sarandí fue positivo, el técnico Leonardo Madelón aún no definió el equipo debido a que sus dos delanteros sufrieron molestias y debieron abandonar el campo de juego antes de tiempo.

Los atacantes Alexander Díaz y Sebastián Lomónaco -autor del primer tanto frente a Boca- serán evaluados hasta último momento y, en caso de no llegar en óptimas condiciones, sus lugares serán ocupados por Cristian Colmán y Francisco Apaolaza, respectivamente.

Por su parte, Godoy Cruz, viene de igualar como local 3 a 3 frente a Estudiantes de La Plata e intentará obtener un triunfo que aleje los rumores de la salida del entrenador Diego Flores.

Pese a que el resultado no fue el esperado por parte del "Tomba", el desempeño que exhibió en cancha fue bastante bueno y, de no mediar inconvenientes, Flores no hará variantes.

PROBABLES FORMACIONES

Arsenal: Axel Werner; Cristian Chimino, Gonzalo Goñi, Lucas Suárez, Damián Pérez; William Machado, Mauro Pittón, Dardo Miloc, Facundo Krupsky; Sebastián Lomónaco o Cristian Colmán y Alexander Díaz o Francisco Apaolaza. DT: Leonardo Madelón.

Godoy Cruz: Juan Espínola; Elías López, Néstor Breintenbruch, Gianluca Ferrari, Franco Negri; Tomás Allende, Gonzalo Abrego, Nelson Acevedo, Ezequiel Bullaude; Martín Ojeda y Salomón Rodríguez. DT: Diego Flores.

Árbitro: Nazareno Arasa.

Estadio: Julio Humberto Grondona.

Hora: 19

TV: Fox Sports Premium.