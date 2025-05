Las dudas de Julio Vaccari en el ataque de Independiente para enfrentar a Huracán

Ávalos, goleador del Rojo en el certamen con ocho conquistas, está en la fase final de la rehabilitación de un desgarro que sufrió ante Deportivo Riestra. Si bien estuvo convocado en el duelo con Boca no vio minutos porque todavía no estaba en óptimas condiciones y en su lugar jugó Matías Giménez Rojas, que lleva seis encuentros de manera consecutiva y ambos tienen las mismas chances de ir desde el arranque ante los de Parque Patricios.

Por otro lado, Vaccari sorprendió e incluyó a Lautaro Millán como titular frente a Boca, acompañando a Luciano Cabral y Santiago Montiel en la línea que se para por detrás del centrodelantero. Con Diego Tarzia como habitual titular, los dos intentarán demostrarle al director técnico durante la semana que quieren meterse en el equipo. Sin más lesiones ni suspendidos, el resto del equipo sale casi de memoria.

De esta manera, éste sería el equipo de Independiente ante Huracán: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Álvaro Angulo; Iván Marcone, Felipe Loyola; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Lautaro Millán o Diego Tarzia; y Matías Giménez Rojas o Gabriel Ávalos.

image.png

Rodrigo Rey: del "sueño" de ser campeón al anhelo de ser llamado por Scaloni

Rodrigo Rey dijo presente en la presentación de una película sobre la historia de Independiente y el arquero y capitán del club fantaseó con levantar un título y aparecer en un futuro proyecto audiovisual: "Ojalá pueda estar en una película por lograr cosas importantes. Sería un sueño poder ganar algo, es lo que soñamos todos desde chicos".

Y destacó los avances de Independiente en la inclusión social: "Contento porque son pasos que se dan en el club que son buenos, le dan vida social al club y tienen que ver con las bases que siempre estuvieron. Muy feliz de ser parte".

image.png

A su vez, Rey, de excelente nivel entre los postes hace tiempo, no pierde la esperanza de recibir un llamado de Lionel Scaloni: “Es una motivación poder ir a la Selección Argentina, está bueno que se mire nuestro fútbol que es muy competitivo, me preparo siempre para poder estar listo si me llaman".

Si bien hoy la Scaloneta cuenta con arqueros de la talla de Emiliano Dibu Martínez, Gerónimo Rulli y Walter Benítez, el guardián del Rojo confía en que tendrá una chance más temprano que tarde si mantiene esta regularidad: "Siempre lo dije, para uno sentirse con chances, tiene que hacer las cosas bien en el club, tener un rendimiento que se sostenga en el tiempo. Lo que yo hago en la cancha me da la sensación de que puede ser que algún día suceda el llamado".