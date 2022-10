Arsenal y Manchester United ganaron en la Europa League

Embed

En el Grupo E, Manchester United, con Lisandro Martínez de titular y Alejandro Garnacho en el banco, luchó más de lo planeado pero logró vencer 3-2 al Omonia Nicosia en Chipre. Un doblete de Marcus Rashford y Anthony Martial le dieron el triunfo a los Red Devils, mientras que Ansarifard y Panagiotou para los locales. En la misma zona, Real Sociedad venció 2-0 al Sheriff con tantos de David Silva y Aritz Elustondo, y es el líder del grupo con 9 puntos.

En el Grupo A, Arsenal cumplió con la lógica y derrotó 3-0 al Bodo Glimt de local, gracias a los goles de Eddie Nketiah, Rob Holding y Fabio Vieira y está en la cima del grupo con 6 puntos. En la misma zona, PSV, con Walter Benítez entre los 11 iniciales, goleó 5-1 al Zurich (Jonathan Okita) de visitante con tantos de Yody Vertessen x2, Cody Gakpo x2 y Xavi Simmons.

El otro argentino destacado de la jornada fue Matías Tissera: el ex Platense convirtió el gol del Ludogorets en el empate 1-1 frente al Helsinki, por el grupo C que comparten con Roma y Betis. Mientras que en el Grupo F, Lazio igualó 0-0 con el Sturm Graz y Luka Romero fue suplente pero no ingresó.

OTROS RESULTADOS

Fenerbahce 2-0 Aek Larnaca

Stade Rennes 2-1 Dinamo Moscú

Malmo 0-1 Union Berlin

Sporting Braga 1-2 Union SG

Midtjylland 2-2 Feyenoord

Olympiakos 0-3 Qarabag

Friburgo 2-0 Nantes

Estrella Roja 4-1 Ferencvaros

Mónaco 3-1 Trabzonspor