¡Atención Boca! Santos podría perder a una de sus figuras

El Xeneize tuvo un buen debut dentro de la Copa con su victoria 1-0 ante The Strongest en La Paz. Mientras que los dirigidos por Ariel Holan vienen de caer ante Barcelona de Ecuador como locales e irán a La Bombonera con la necesidad de comenzar a sumar puntos y quizás sin una de sus figuras principales: Yeferson Soteldo

El Toronto de la Major League Soccer (MLS) le ofertó a Santos de manera formal seis millones de dólares por el 75% del pase del atacante venezolano y lo ofreció a este el salario de un jugador franquicia. Es decir que cobraría más que el tope de sueldos impuestos por la competencia.

Si bien Soteldo tiene la decisión tomada de emigrar cuanto antes del fútbol de los Estados Unidos, el club brasileño aún no respondió a la propuesta del Toronto. Está claro que la decisión para su actual club no es sencilla porque, en caso de aceptar la oferta, perdería a una de sus figuras en medio de una Libertadores que no arrancó bien y a pocos días del duelo ante Boca. Una nueva caída podría comprometer su clasificación a los octavos de final.

Boca recibirá a Santos el próximo martes a las 21.30 por la segunda fecha de la Copa Libertadores, con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.