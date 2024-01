Atento Boca: ¿Qué dijo Kevin Zenón sobre su posible llegada?

En teoría, el acuerdo entre clubes estaría arreglado: 3.500.000 de dólares por el 80% del pase mas dos jugadores del Xeneize a préstamo para Santa Fe. Pero esto último es lo que todavía no está definido y genera malestar en el jugador y en su entorno. Algo que no cae muy bien.

"No sé, deberían preguntarle al presidente...", dijo el jugador de 22 años sobre Luis Spahn, tras el partido al ser consultado sobre su pase. Zenón no fue titular en el partido pero ingresó en la segunda parte y marcó uno de los penales para Unión, tras el 1 a 1, aunque el Tatengue lo perdió desde esa vía por 4 a 3.

Luego agregó: "No sé, no puedo hablar del tema, deberían preguntarle al presidente. Él es el que está poniendo las trabas, no yo", replicó en un tono de enojo y se lo notaba con bronca en su rostro.

Sobre cómo está llevando la situación dijo: "Uno trata de estar tranquilo, pero a veces en estos partidos se complica porque la cabeza la tenés en cualquier lado", analizó. Y el que sea la figura de Unión está haciendo mucha fuerza para que juegue en Boca y toda esta situación que no se revuelve le genera inquietud y miedo.

Kily González pidió a jugadores como Aaron Molinas, pero al parecer tendría todo arreglado con Platense y además a Renzo Giampaoli, que este sería todo un hecho e iría a Santa Fe. Ante la negativa de Molinas, en las últimas horas apareció el nombre de Simón Rivero volante de categoría 2003.

El propio Kily habló sobre la situación tras la derrota ante Nacional: "Es complicado, especialmente para el chico. Al ser pretendido por un equipo como es Boca. A todo el mundo le gusta estar en estos clubes, pero uno trata de que se focalice en esto", expresó en diálogo con ESPN.

A lo que añadió: "El tiempo dirá si se hace o no para el bien de él, pero lo que está claro es que la está pasando complicada y no está bueno. Ojalá le busquemos la vuelta para que se solucione y se quede o se vaya", cerró el entrenador del Tatengue.

Por el momento la situación no está resuelta y en Boca Predio están esperándolo. Diego Martínez quiere contar con Zenón y el jugador se muere por ponerse la azul y oro. ¿Qué pasará? lo más probable que a mitad de semana la situación se destrabe y sea el segundo refuerzo de la era Juan Román Riquelme como presidente.