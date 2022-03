Atlanta empató en la agonía y le negó la punta a Almirante

Con el triunfo parcial, Almirante llegaba a las trece unidades y alcanzaba al puntero Belgrano (todavía no jugó) en el arranque de la sexta fecha del torneo de la máxima categoría del ascenso. Sin embargo, con el empate se clavó en once puntos y en zona de reducido, mientras que el Bohemio solo suma seis.

Más temprano, además, Sacachispas se impuso por 3 a 1 como local sobre Independiente Rivadavia de Mendoza con un gol en contra y otro a favor del defensor de la "Lepra" Valentín Perales y sendos tantos de Brando Obregón y Robertino Giacomini para el vencedor.

La fecha seguirá mañana a las 15:05 cuando Brown de Adrogué será anfitrión de Estudiantes de Río Cuarto con Sebastián Bresba como árbitro y a las 16 San Telmo recibirá al Deportivo Riestra con Rodrigo Rivero como juez.

Luego, a las 17:30, San Martín de San Juan será local de Villa Dálmine con arbitraje de Bruno Bocca, a las 19:10 Atlético Rafaela recibirá a Temperley con Jorge Broggi como juez.

En tanto, a las 20 Tristán Suárez jugará frente a Nueva Chicago con arbitraje de Ramiro López, mientras que a la misma hora Agropecuario de Carlos Casares será local de Deportivo Maipú de Mendoza con Fabricio Llobet como juez y a las 21:10 Instituto se enfrentará en Córdoba a Quilmes con Sebastián Zunino como árbitro.

La jornada continuará el sábado a las 15:30 cuando Defensores de Belgrano recibirá a Alvarado de Mar del Plata con Lucas Comesaña como juez, mientras que a las 16 habrá tres encuentros, uno de ellos entre Estudiantes de Buenos Aires y Gimnasia y Esgrima de Jujuy con Diego Ceballos como juez.

En tanto, Guillermo Brown de Puerto Madryn será local del Deportivo Morón con arbitraje de Nicolás Ramírez y Chacarita Juniors será anfitrión del Deportivo Madryn con Leandro Rey Hilfer como árbitro.

A las 17, Gimnasia de Mendoza se enfrentará a Atlético Güemes de Santiago del Estero con César Ceballo como juez principal y a las 18 San Martín de Tucumán recibirá a Almagro con José Carreras como árbitro.

Después, a las 18:30 Belgrano de Córdoba defiende la punta visitando a Chaco For Ever con Nazareno Arasa como juez, mientras que a las 19:30 Mitre de Santiago del Estero recibirá a Ferro con arbitraje de Pablo Giménez y a las 20 Ramón Santamarina de Tandil será anfitrión de Flandria con Nelson Sosa como árbitro y el equipo que tendrá fecha libre es All Boys.