Atlanta recibe al entonado Independiente Rivadavia

El encuentro se jugará desde las 20.10 en el Estadio Don León Kolbowski, ubicado en el barrio capitalino de Villa Crespo, con el arbitraje de Gastón Monsón Brizuela y televisado por TyC Sports.

Atlanta volvió al triunfo, el primero con Alejandro Orfila como entrenador, después de siete partidos al vencer a Quilmes por 3 a 1, pero se ubica 23ro. con 20 unidades lejos de la clasificación para el reducido por el segundo ascenso.

Por su parte, Independiente Rivadavia atraviesa una buena racha con tres victorias consecutivas, ante Rafaela, Santamarina y Estudiantes de Buenos Aires. El equipo cuyano, con Gabriel Gómez como entrenador, está 17mo. con 22 unidades.

El resto de la fecha se completará de la siguiente manera:

Sábado: Chaco For Ever-Deportivo Maipú (15.30), San Martín de San Juan-Quilmes (16), Chacarita-Agropecuario (17.35, TyC Sports), All Boys-Alvarado (19.35, TyC Sports) y Estudiantes de Buenos Aires-Ferro (20.05, DirecTV).

Domingo: Guillermo Brown-Instituto (11), Gimnasia de Mendoza-Almagro, San Telmo-Nueva Chicago, Brown de Adrogué-Tristán Suárez (13), Atlético de Rafaela-Sacachsipas (18), Güemes-Estudiantes de Río Cuarto y Santamarina-Mitre (19) y Belgrano-Deportivo Morón (21.30, TyC Sports).

Lunes: Deportivo Riestra-Deportivo Madryn (15.30), Villa Dálmine-Temperley (18.10, TyC Sports) y Defensores de Belgrano-San Martín de Tucumán (21.10, TyC Sports).

Martes: Almirante Brown-Flandria (18.10, Tyc Sports).

POSICIONES: Belgrano 38 unidades; San Martin (T) 32; Brown 31; Instituto 30; Almagro 28; All Boys y Estudiantes (BA) 27; Gimnasia y Esgrima (M) y Chacarita 26; Estudiantes (RC) 25; Independiente Rivadavia, Chaco For Ever, Deportivo Madryn y Guillermo Brown 24; Agropecuario 23; Quilmes, San Martín (SJ), Nueva Chicago y Defensores de Belgrano 22; Riestra, Deportivo Maipú y Alvarado 21; Atlanta y Gimnasia (J) 20; Almirante Brown y Ferro 19; Morón 18; Temperley 17; Güemes 16; Mitre, Sacachispas y Rafaela, Flandria y San Telmo 15; Dálmine 14; Tristán Suárez 10; y Santamarina 9.