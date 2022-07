Atlético Tucumán derrotó a Sarmiento y es líder

Pero no es sólo eso lo que se celebra. Es que con los tres puntos conseguidos, el Decano le sacó diez puntos de ventaja a Central Córdoba y once a Aldosivi, los dos equipos que, junto al colista Patronato, están peleando por no descender. Y también se alejó de los juninenses.

Después de un primer tiempo bastante parejo, la victoria quedó sellada a los 40 minutos de la parte complementaria en la que el vencedor había sido superior a su oponente. Ignacio Maestro Puch, con un verdadero golazo, le dio el triunfo a su equipo antes de sumarse a la selección sub 20 que conduce Javier Mascherano.

Un buen trabajo de Guillermo Acosta en el centro del terreno fue lo más destacado de un equipo que sufrió la lesión de otra de sus figuras, Ramiro Carrera, quien se torció el tobillo y le realizarán estudios para confirmar el grado de la dolencia.