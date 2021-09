Banfield le hizo precio a Atlético y solo le ganó por dos

El conjunto de Javier Sanguinetti se impuso con autoridad y arrinconó a los tucumanos durante la mayor parte del juego, generando numerosas chances para poder ampliar el resultado. Sin embargo, falló en la contundencia para definir, el palo le negó dos gritos, Lucchetti se lució y la distancia solo fue de dos goles.

Una decena de minutos le bastó al Taladro para plasmar en el resultado lo que había demostrado en el juego desde el comienzo. El derecho fue el carril favorito para hacerle daño a la pobre defensa tucumana y desde allí llegaron infinidad de jugadas que mantuvieron al local siempre cerca del gol.

Por esa vía llegó la primera alegría, porque una triangulación entre Coronel y Juan Pablo Álvarez, la pelota le quedó al "Jardinerito" Cruz en el área chica tras una volea poco direccionada que solo tuvo que empujar con la cabeza para el 1-0.

Justo en el momento en el que el Decano había levantado su nivel y puesto en riesgo el arco de Altamirano por un frentazo de Osores en una posición inmejorable que sopló el caño izquierdo e impactó en el alambrado, el conjunto local volvió a taladrar a la última línea de la visita: Álvarez ingenió un pase filtrado para Cruz, el juvenil controló y con una aceleración dentro del área dejó en ridículo a Lucchetti para luego definir con el arco libre. Movimiento digno de su padre y 2-0 que comenzó a delinear la contundente victoria.

A diez del final del primer tiempo, el hijo del Jardinero acarició el Hat trick, pero el palo se lo negó. Y para el inicio del complemento, el delantero intercambió roles con Álvarez, lo asistió para el tercero y la definición de cucharita dio en la red externa. La goleada le era esquiva al equipo de Sanguinetti, que de todas maneras siguió insistiendo: a los 20 minutos, Galoppo disparó a quemarropa a los guantes del Laucha, y a la media hora falló Dátolo, que le apuntó otra vez al palo.

El balance general no muestra equilibrio entre la cantidad de jugadas que desperdició Banfield y lo que indicó el marcador, pero el triunfo no deja de ser valioso luego de nueve partidos en los que el festejo pasaba de largo. Otra paupérrima presentación del equipo de Omar De Felippe, que no levanta cabeza y volvió a desnudar sus falencias defensivas.