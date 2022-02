Banfield pisó fuerte de local y goleó 4-0 a Gimnasia

La primera llegada la consiguió el Taladro a los 3’ en los pies de Matías Romero. El mediocampista buscó sorprender con un remate desde afuera y el balón salió por arriba del travesaño.

Si bien por momentos Gimnasia comenzó a generar más presión sobre el rival en busca de imponer su juego, el encuentro se fue desarrollando con un idea y vuelta interesante y ambos tuvieron sus oportunidades.

A los 14 minutos llegó el primer grito de gol. Tras una buena jugada colectiva, Juan Álvarez definió con mucha seguridad y celebró el 1-0 para Banfield.

La ventaja parcial en el marcador no se vio tan reflejada en la cancha ya que la igualdad en el juego continuó. A los 18’, Brahian Alemán envió un buen centro pero Ramón Sosa no llegó a empujar el balón para alcanzar el empate.

El cruce se mantuvo dinámico y a los 30’ Romero se acercó al segundo tanto del local mediante un remate qué pasó a penas por encima del travesaño de Rodrigo Rey.

En el tramo final del primer tiempo, Banfield controló mejor la pelota y pese a no ampliar la diferencia, se fue al descanso con un buen resultado parcial.



Banfield salió decidido a quedarse con la victoria en el complemento y rápidamente colocó el 2-0. Tras una equivocación de Francisco Gerometta, el local avanzó con una contra letal y Agustín Urzi definió perfecto.



Gimnasia comenzó a sufrir cada vez más la intensidad del rival y a los 14´ todo empeoró para los dirigidos por Néstor Gorosito: el árbitro sancionó con la pena máxima una falta de Leonardo Morales sobre Urzi.



El encargado de disparar desde los doce pasos fue Juan Cruz, quien con una ejecución eficaz le permitió al Taladro festejar el 3-0.

Cuando el local tenía prácticamente el triunfo asegurado, nuevamente un penal sacudió el partido. Gimnasia tuvo una chance inmejorable pero el arquero Enrique Bologna tapó con éxito el disparo de Brahian Alemán, que tuvo en sus pies el posible descuento.



El Lobo no solo no se pudo recuperar de los tres goles, si no que a los 40´ sufrió un nuevo penal a favor de Banfield. Jesús Dátolo lo ejecutó con mucha seguridad y anotó el 4-0 que le dio la victoria indiscutible a su equipo.