Barcelona: Xavi ya comenzó a diagramar su plantel

Uno de los mayores problemas que tiene el plantel es la cantidad de bajas por lesiones. Hasta el momento son once los futbolistas que se encuentran ausentes en el equipo por distintos problemas.

Según informó el diario As y la emisora radial RAC 1, el preparador físico del primer equipo Albert Roca y el jefe de fisioterapia Juanjo Brau ya habrían dejado de ejercer sus cargos. Al mismo tiempo, el legendario ex mediocampista espera poder contar con Ricard Pruna, médico que pasó por el conjunto catalán y hoy tiene contrato con el Sharjah de los Emiratos Árabes Unidos.



Esas decisiones fueron las primeras de Xavi en su comienzo al frente del Barça. Además, desde España aseguran que el nuevo DT ya tiene en claro con qué jugadores no contaría de cara a futuro.



Quienes se encuentran en la lista de los que dejarán la institución en el próximo mercado de pases son: Samuel Umtiti, Clement Lenglet, Philippe Coutinho, Martin Braithwaite, Luuk de Jong y el arquero suplente Neto.