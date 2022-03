Barracas Central fue paciente y derrumbó al Canalla

El conjunto porteño arrancó perdiendo cuando Marco Ruben concretó un penal pasada la media hora del primer tiempo, pero en la parte complementaria lo dio vuelta con goles de Carlos Arce, Bruno Sepúlveda y Facundo Castro quienes le permitieron sumar su segundo triunfo al hilo y elevar a uno su promedio en la tabla que definirá los descensos a fin de año.

El equipo del Kily González volvió a perder como local y su gente se fue enervando a medida que avanzaba la parte complementaria. Fue una derrota dolorosa para el elenco auriazul, que fue despedido con silbidos una semana antes de recibir a Newell's en la fecha de los clásicos.

Como era de esperar, Central asumió el rol protagónico desde el minuto uno frente a un rival que esperó y trató de contragolpear. Pero al Canalla le costó encontrar los espacios frente a una defensa que se cerró bien y le impidió progresar.

Recién sobre los 20 estuvo cerca el equipo rosarino a través de Marco Ruben, pero el goleador no pudo parar bien la pelota a metros del arco y perdió en el mano a mano frente al guardavalla Maximiliano Gagliardo.

Sobre los 34 llegó la apertura del marcador. Un centro pasado encontró dentro del área a Ruben saltando a la par de Gonzalo Paz. El balón dio en la mano del defensor y tras unos cuantos segundos, el árbitro marcó el correspondiente penal que el histórico goleador canalla tradujo en gol.

Ahí el partido se abrió. Barracas salió de su campo y estuvo cerca del empate en una acción que nació en un tiro libre ejecutado por Iván Tapia en forma pasada encontró a Dylan Glaby que mandó otra vez la pelota al centro del área sin que nadie pudiera conectarla a la red antes que se vaya por línea de fondo.

Y en el cierre del primer tiempo otra vez Ruben exigió a Gagliardo quien respondió neutralizando su disparo.

Barracas fue más ambicioso en el inicio de la segunda mitad y tuvo su premio sobre los 10 minutos cuando Arce tomó un despeje de un córner que había caído sobre el área rosarina y sacó un bombazo de 25 metros que se clavó cerca de un ángulo.

Central se desmoronó con el empate y dejó huecos importantes para las réplicas del elenco capitalino. Y en una de ellas Bruno Sepúlveda aprovechó un grosero error de Juan Cruz Komar, eludió al arquero y puso el 2-1 sobre los 20 minutos. El Gigante se quedó mudo.

Central buscó sin ideas y a los 41 el Guapo lo liquidó. Otra contra, otro error defensivo del local y Facundo Castro se tomó su tiempo para quebrar la resistencia de Gaspar Servio y dejar a su equipo con el promedio en 1 tras lograr dos victorias consecutivas.

SINTESIS

Rosario Central: Gaspar Servio; Damián Martínez, Juan Komar, Facundo Almada y Lautaro Blanco; Walter Montoya; Emmanuel Ojeda, Emiliano Vecchio y Gino Infantino; Lucas Gamba y Marco Ruben. DT: Cristian González.

Barracas Central: Maximiliano Gagliardo; Axel Bordón, Nicolás Ferreyra, Gonzalo Paz y Brian Calderara; Carlos Arce, Dylan Glaby e Iván Tapia; Pablo Mouche, Bruno Sepúlveda y Neri Bandiera. DT: Alfredo Berti.

Gol en el primer tiempo: 34m Ruben (RC), de penal.

Goles en el segundo tiempo: 10m Arce (BC); 20m Sepúlveda (BC) y 41m Castro (BC).

Cambios: en el segundo tiempo, 18' Facundo Buonanotte por Infantino (C) y Marcelo Benítez por Montoya (C); 21' Facundo Mater por Tapia (B) y Sebastián Rincón por Mouche (B); 30' Michael Covea por Vecchio (C) y Luca Martínez Dupuy por Gamba (C); 38' Facundo Castro por Sepúlveda (B) y Juan Manuel Vázquez por Bandiera (B).

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Estadio: Gigante de Arroyito.