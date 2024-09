Barracas Central se reencontró con el triunfo ante Instituto

Javier Ruiz, a los 18 minutos de la parte complementaria, le dio el triunfo al conjunto que ahora orienta Rubén Darío Insúa que momentáneamente salió de la última posición de la Liga Profesional de Fútbol en la continuidad de la decimoquinta fecha.

Instituto fue más a lo largo de la mayor parte del encuentro y generó opciones claras de gol, como una de Facundo Suárez y otra de Gastón Lodico. pero su falta de eficacia la terminó pagando caro.

Un golazo de Ruiz desde fuer del área sobre los 18 cambió todo. No lo merecía el Guapo, pero los goles no se merecen, se hacen. Y Ruiz no perdonó pese a la estirada de Roffo.

Después buscó La Gloria, pero ya no fue tan incisivo frente a un equipo que se replegó y resistió en Alta Córdoba.