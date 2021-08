Battaglia: "Mi idea es tener un equipo protagonista"

"Miguel fue un hombre de bien que hizo mucho y que va a dejar una marca en esta institución, pero estos son tiempos en los que tenemos que velar por el club. Sebastián viene hasta diciembre, pero esperemos siga muchos años más con nosotros. Lo mas importante acá es que el equipo juegue a lo Battaglia", destacó el presidente del Xeneize.

Con respecto a Sebastián Villa, Ameal dejó en claro que "el que quiere jugar en Boca juega y el que no quiere jugar se tiene que ir. Nosotros queremos que los jugadores disfruten nuestra camiseta y nuestro sentimiento".

Sebastián Battaglia, quien en principio estará al frente del plantel hasta fi de año, habló sobre lo que significa para él asumir este cargo en el club. "Para mi es una oportunidad muy buena, más allá de las circunstancias en las que se da. Soy alguien que estuvo desde chico en este club, amo los colores y defendí siempre la camiseta en la cancha. Hoy toca hacerlo desde otro lado, quiero trabajar y hacer todo lo mejor para que el equipo pueda tener una identidad de juego. A partir de hoy trabajaré en ello y esperó tener la aceptación de todos para esta nueva etapa".



El ex jugador del Xeneize comentó como se prepara para el debut en la bombonera del sábado ante Patronato: "Las sensaciones son un poco encontradas, estábamos en el día a día con el plantel y hoy me toca estar al frente de ellos esperando el mejor debut. Es poco tiempo para empezar a tener la idea que quiere el cuerpo técnico pero espero que sea todo lo más rápido posible".



"Uno va cayendo de a poco, se dio todo muy rápido y hoy arranqué en esta nueva función al mando de la práctica. La intención es que puedan agarrar rápido la idea de como debe jugar el equipo. Hay un muy buen grupo con buenos profesionales, la idea es trabajar y conocernos lo mas rápido posible", agregó.



Al ser consultado por la posibilidad de que los juveniles comiencen a sumar más minutos dentro de la cancha respondió: "Todos están a disposición y tienen que trabajar. Todos tienen que estar bien para aprovechar el momento cuando les toque. Queremos que todos estén bien, tanto los chicos como los grandes".



Haciendo hincapié en sus intenciones sobre el plantel dijo: "Mi idea es tener un equipo protagonista, es lo que merece este club y vamos a trabajar sobre eso. La misma idea que veníamos teniendo con los chicos y creo que se puede hacer también con los muchachos de primera división. Hay poco tiempo para el primer partido pero tenemos confianza en ellos y nos encontramos con un equipo muy bueno".



"Es un desafío importante, obviamente que lo tomo con la responsabilidad que se merece. Es un lugar de privilegio que me toca tener. Las circunstancias se dieron de esta manera, con un técnico que se va y estoy agradecido de lo que hizo. Hoy para mí es una gran oportunidad de mostrar lo que pienso y no mer queda más que agradecer la confianza en mí. Trataré de poner lo mejor para poner a Boca donde se merece", continuó Battaglia.

"Yo digo que nuestra idea es hacer un grupo fuerte. el que quiera estar acá tiene que defender los colores a muerte. Hay que buscar cosas importantes. No se gana con el escudo, pero sí haciendo lo mejor dentro de la cancha. Queremos un equipo que sea protagonista, sin dudas", concluyó el nuevo entrenador de Boca.