Battaglia: "Sólo faltó el segundo gol"

"Estamos en carrera en todas las competencias. Se vienen partidos importantes, son todas finales. Tenemos una por el torneo y otra por la Copa. Espero que podamos cumplir los objetivos", confió el técnico.

Y añadió: "Sabemos que queda un partido más en casa en la Copa que hay que ganarlo, mantener lo que hacemos bien, y antes, el fin de semana, debemos decir presente. Boca es así".

"A diferencia del sábado, hoy donde jugamos con intensidad, más ganas. Creamos situaciones, solo faltó el segundo gol pero me voy conforme", agregó.

Por otra parte, Darío Benedetto se mostró contrariado porque el árbitro Cristian Ferreyra descontó apenas siete minutos cuando el partido estuvo parado cerca de 12 por los cambios y la expulsión del jugador de Corinthians, Víctor Cantillo.

"Es una vergüenza. Siempre hacen lo mismo. El partido estuvo parado como 12 minutos, pero no se contemplaron y el árbitro solamente dio siete", destacó Benedetto, que este martes cumplió 32 años.

"Después, si me atengo a lo que pasó en el partido me voy disconforme por el resultado, ya que todavía no aseguramos la clasificación, pero a la vez satisfecho por el nivel de juego que mostró el equipo", remarcó.