Belgrano de Córdoba venció a Defensa en Varela y es puntero

Notable campaña de Belgrano, más allá de si al finalizar el año los resultados lo acompañan. Un equipo recién ascendido, que mantuvo la base y se reforzó poco, pero que tiene una idea definida y una conexión con su entrenador como pocos clubes. Consiguió otro triunfo de fuste, y así se explica que sea el sorprendente e indiscutible puntero.

A sabiendas de que Defensa y Justicia de local es un equipo por momentos agobiante ofensivamente y que intenta tener siempre el control de la pelota, Farré sabía que la clave para sus dirigidos era armarse bien atrás y esperar que el trámite del partido le permitiera encontrar el momento para lastimar.

Losada -por presente, uno de los mejores arqueros del fútbol argentino- tuvo un par de atajadas determinantes, de esas que acostumbra, y mantuvo con vida a su equipo, sobre todo en el primer tiempo, cuando el Halcón fue por momentos ampliamente superior. Para que así, Belgrano pueda concretar sus ocasiones en el complemento.

A los 13' el segundo tiempo, el chileno Marín sacó un remate que tras desviarse en Tripicchio pegó en el palo. De ese córner, muy bien ejecutado por Ulises Sánchez, Lucas Passerini ganó en lo alto y con un certero cabezazo batió a Bologna para adelantar al Pirata. Ocho minutos después, se invirtieron los roles: Passerini centró desde la derecha y Sánchez apareció para rematar y marcar el segundo.

A diferencia de otras veces, Julio Vaccari no encontró respuestas ni soluciones en el banco de suplentes, por lo que casi no inquietó a Belgrano, que se llevó otros tres puntos valiosos y deja en claro que no tiene problemas para plantarse en cualquier cancha y pisar fuerte.

Con la victoria, Belgrano llegó a 17 puntos y es el indiscutible líder de la Zona B tras nueve fechas en las que sigue invicto. Y si bien el objetivo al comenzar el año era pelear por la permanencia, cambió de lucha: está en puestos de clasificación a la próxima Copa Sudamericana. En la próxima fecha recibirá a Central Córdoba.

Defensa y Justicia sigue acomodándose luego de la eliminación en la Copa Sudamericana y perdió una buena chance de encaminar el rumbo a nivel local: está cuarto con 12 puntos y puede terminar la fecha fuera de los puestos de playoff, mientras que en la tabla anual está tercero -aunque puede ser superado por San Lorenzo- y por ahora entra en la Libertadores. Visitará a Unión en la décima jornada.