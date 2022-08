Belgrano derrotó a Instituto y sumó tres puntos vitales

Embed #NacionalEnTyCSports ¡Gol de Belgrano! Alejandro Rébola empujó la pelota luego del rebote de Carranza y le da la victoria parcial a @Belgrano 1 a 0 frente a @InstitutoACC. Seguí el clásico EN VIVO por @TyCSports y https://t.co/6eSENGb6G0 acá https://t.co/PpNp1AleYH pic.twitter.com/KLXnOaQC6w — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) August 20, 2022

Dentro de un trámite que siempre favoreció al vencedor, aunque no por mucho, Belgrano justificó su victoria en la parte inicial en la que fu más que La Gloria. Y lo definió en acción de pelota parada cuando el arquero visitante se quedó cortó en un rechazo y Rébola acometió con todo para llevarse el balón a la red.

En el complemento Instituto intentó dar vuelta la historia, pero claudicó cuando se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Roberto Bochi a quince del final.

Por la tarde, Estudiantes de Buenos Aires derrotó a Santamarina de Tandil por 1-0 en Caseros con gol de Elías Alderete. De esta manera logró su quinta victoria consecutiva y subió al sexto puesto del torneo. Santamarina, por su parte, está último con 24 unidades y sumó su decimoquinta derrota en el campeonato.

La fecha continuará de la siguiente manera:

Sábado: Gimnasia y Esgrima (Mendoza)-Defensores de Belgrano (14:10, TyC); Flandria-Independiente Rivadavia, Villa Dálmine-Sacachispas y Riestra-Agropecuario (15); San Martín (San Juan)-Guillermo Brown (Puerto Madryn) (15:45); Temperley-Quilmes (18:10, TyC); All Boys-San Martín (Tucumán) (20:10, TyC).

Domingo: Almirante Brown-Mitre (13.10, TyC); Gimnasia (J)-Ferro (15); Chaco For Ever-Chacarita (15.10, TyC); Deportivo Morón-Deportivo Maipú y San Telmo-Brown de Adrogué (ambos a las 15.30) y Estudiantes (RC)-Almagro (16.30).

Lunes: Atlanta-Atlético de Rafaela (19) y Güemes-Tristán Suárez (21). Libre Alvarado.

POSICIONES: Belgrano 60 puntos; Instituto 52; San Martín (T) 51; All Boys 49; Gimnasia (M) 48; Estudiantes (BA) 47; Estudiantes (RC) 45; Chaco For Ever, Estudiantes (BA) y Almagro 44; Independiente Rivadavia Mendoza, Defensores de Belgrano y San Martín (SJ) 42; Deportivo Riestra, Deportivo Madryn, Brown (Adrogué), Brown (PM) y Deportivo Maipú 38; Chacarita 37; Ferro, Dep. Morón y Mitre (SE) 36; Agropecuario y Gimnasia (J) 35; Güemes (SE) 34; Quilmes y Almirante Brown 33; San Telmo 31; Atlanta 30; Temperley y Alvarado 28; Villa Dálmine y Nueva Chicago 27; Atlético de Rafaela 26; Flandria 25; Tristán Suárez, Sacachispas y Santamarina 24.