Belgrano se hizo fuerte en Mataderos y es más líder que nunca

El "Pirata" se puso en ventaja a los 19 minutos del segundo tiempo, con un tanto de penal de Pablo Vegetti, quien ya suma 7 goles en este certamen.

Con este resultado, Belgrano lleva nueve partidos invicto, mientras que Chicago suma cuatro derrotas seguidas y sin convertir goles.

San Martín de Tucumán, por su parte, recibirá el lunes 11, a las 21,40, a Ramón Santamarina de Tandil, en el marco de esta fecha.

En tanto, esta noche Ferro Carril Oeste igualó en Caballito con Gimnasia y Esgrima, de Mendoza, sin abrir el marcador, lo que le permitió al equipo cuyano extender su serie invicta a ocho partidos; en cambio, Oeste no pudo recuperarse plenamente de la derrota con San Telmo (2-0) en la fecha pasada.

El encuentro, de desarrollo intenso, contó al arquero Tomás Giménez, del Lobo mendocino, como figura en el primer tiempo al defender su valla de varios intentos peligrosos de los locales.

Lo contrario sucedió en la segunda etapa, cuando se destacó Marcelo Miño, el guardavalla de Ferro, al desbaratar varias llegadas profundas del conjunto visitante.

Con la igualdad, por ahora, Gimnasia accedió a la quinta posición, con 36 unidades y Ferro se ubicó 19no, con 27.

La fecha 23 proseguirá este sábado a partir de las 15 con Brown, de Adrogué - Guillermo Brown, de Puerto Madryn; Almagro - Villa Dalmine; y Tristán Suárez - Estudiantes (BA); (15.30) Dep. Maipú- Riestra; (18) Agropecuario - Atlanta; e Independiente Rivadavia - All Boys; (20.10) Quilmes - Güemes (SdE) ; (21.10) Dep. Morón - Temperley.

El domingo jugarán desde las 15, Sacachispas - Chaco For Ever; Instituto (C) - San Martin (SJ); y Dep. Madryn - Flandria; (16) Estudiantes (RC) - Gimnasia (J); y Mitre (SdE) - San Telmo.

El lunes se cierra desde las 17.35 con Def. de Belgrano - Atl Rafaela; (19.40) Alvarado - Alte Brown; y (21.40) San Martin (T) - Ramón Santamarina. Fecha libre tiene Chacarita Juniors.