Berizzo aseguró que Argentina llega al cruce "con confianza"

Paraguay recibirá a Argentina este jueves en el estadio Defensores del Chaco (con 50% del aforo), desde las 20 por la fecha 11 de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Con respecto a la preparación de su equipo adelantó: "Nuestro planteo será similar al partido de la Copa América y buscaremos incomodarlos sin perder en el uno contra uno y con una presión alta para evitarles el control desde sus centrales".

"Evaluamos poner dos delanteros para que ellos deban preocuparse por ambos. Imagino un ataque dinámico y no dejándole el ataque posicional con un solo punta porque le van a ganar los centrales", agregó.

Además, el entrenador avisó que deberán estar "atentos" a las pérdidas de la pelota porque es una vía por la cual Argentina "castiga fácilmente a sus rivales".

Paraguay se ubica fuera de la zona de clasificación y con 11 puntos está a dos unidades de Colombia y Ecuador.

Quienes quedaron desafectados por lesión en las últimas horas fueron David Martínez, defensor de River Plate, y Blas Riveros, lateral izquierdo del Brøndby danés.

A su vez, en la lista de convocados aparecen los hermanos Óscar y Ángel Romero, que están sin club desde que se fueron de San Lorenzo, y los argentinos nacionalizados Gastón Giménez y Alejandro Romero Gamarra.

"Son dos jugadores de gran nivel, no creo que se vean afectados por no tener club en este momento", analizó el DT sobre los ex del Ciclón.