Berni sobre los barras: "Se disputan los negocios ilícitos que giran alrededor del fútbol"

"Ya no es como antes, donde se peleaban entre hinchadas rivales. Ahora se disputan los negocios ilícitos que giran alrededor del fútbol, y eso uno se da cuenta porque las peleas son entre los de los mismos clubes. Acá no se disputa la pasión, sino todo lo que está alrededor", expresó Berni por Radio La Red.

El funcionario reconoció que los barras "tienen contactos por todos lados, con punteros políticos, de la droga y mucho más" y que casualmente se avivan los cruces entre las facciones cuando se avecina un Superclásico.

"Ya no pasa sólo por lo que sucede durante un partido de fútbol, sino por todo lo que lo rodea", reiteró el ministro.

Al ser consultado sobre el público visitante es los estadios, Berni fue tajante y dijo: "Un club que no tiene la capacidad de contener a su barra, no puede tener público. Los clubes grandes no quieren tener público visitante, no pasa por algo político. A los clubes les representa una solución no tener visitantes porque quieren que sus lugares sean ocupados por los socios que abonan la cuota social".