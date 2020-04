Berti: "Messi es más grande que Maradona"

Sobre su fanatismo por Messi dijo: “Messi es más grande que Maradona en mi opinión, hace 15 años que está en el más alto nivel peleando por el Balón de Oro. Son 15 años, es mucho tiempo y además batió todos los récords, si el tiro ante Alemania cruzado iba dos centímetros adentro era Dios, es un definidor terrible, no vi una cosa igual y no creo que vaya a aparecer otro igual”.

Al hablar de sus pasos frustrados en el exterior relató: “Primero me fui a Parma que en ese momento era muy poderoso pero fue antes de la ley Bossman y el tema de lo extranjeros era bravo jugue muy poco y volví. Luego me fui al Zaragoza y me quise agarrar a piñas con el DT lo fui a buscar al vestuario y obvio me tuve que ir. En el 99 fui a verlo a Mario Israel y le dije que me iba, me canse en ese momento que yo era el culpable de todo, cada cosa que pasaba en el club me echaban la culpa a mi y me cansé y me fui al America, ahí arranque jugando seguido, estaba bien, pero se murió uno de los dueños que me llevo y cambiaron las cosas y para rescindirme el contrato no me hacían jugar. Después fui a Escocía y termine en juicio, ahí decidí terminar mi carrera”.

Sobre su mal humor con la prensa: “No me gustaba hablar con la prensa era así y le tenía bronca a los que hablaban todo el tiempo en TV, yo quería que jueguen no que den nota, pero era un problema mío, no era que ellos estaban enojados conmigo. El que más bronca me daba era el colorado Mac Alister. Un día incluso lo llame a un programa porque estaba Latorre. Hace poco nos vimos, está todo bien, pasó mucho tiempo, era mal llevado, je. Pero ahora está todo más organizado, antes salías y tenias a todos ahí esperándote”.Sobre el fútbol de su época y el actual: “El fútbol cambió mucho, ahora son atletas, se cuidan, tienen dietas. Nosotros éramos un desastre comíamos cualquier cosa, nos íbamos a comer panchos después de entrenar, una locura. Ahora se levantan la remera y están todos marcados, nosotros éramos un desastre ja. Ahora ya no hay volantes izquierdo o enganches, se juega distinto, ?doble 5 que es 2,5 cada uno o es un 10?, es muy distinto todo”.