Beto Alonso, picante contra De Rossi: "No aprendió nada, es un tribunero"

De la nada, el ex enganche salió a hablar sobre el mediocampista xeneize quien salió Campeón del mundo en 2006. En una charla con Radio Cooperativa, Alonso dijo: "Un cinco no puede ir al piso en todos los tiros. Perdiste, te gambetearon y no lo alcanzás más".

Por otro lado, agregó: " Yo no sé como los compañeros que tienen más edad no le dicen "bajá la mano". Levanta la mano para la tribuna, es un tribunero".



Más allá de estos comentarios, también aprovechó para tirar una chicana: "¿Este no fue el que dijo que a River no lo conocía nadie? ¿No vio lo que pasó en el Santiago Bernabéu?".