Bielsa: "Admiro lo que está haciendo el pueblo chileno"

Así lo señaló el ex DT de las selecciones argentina y chilena luego del empate 0 a 0 del Leeds, su equipo, ante el Sheffield Wednesday. "Soy técnico de fútbol y por esta condición no estoy autorizado, no tengo el poder de hablar sobre cualquier cosa y mi opinión es solo una opinión más. No soy chileno, por lo que me veo obligado a ser prudente", dijo el "Loco".

No obstante, Bielsa se sinceró: "Admiro lo que está haciendo el pueblo chileno. Los ciudadanos normales. Toman la democracia de una manera diferente. Son un ejemplo para el resto de los países maltratados por sus autoridades. Entienden que para tener una buena democracia tienen que hacer más que votar".

