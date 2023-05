Boca: Almirón no da pistas para el domingo

Para suplir al ex Banfield el DT boquense tiene tres alternativas: Cristian Medina, Diego González o Equi Fernández. De alguno de estos tres saldrá el volante que acompañe a Luis Advíncula, Pol Fernández y Alan Varela en la mitad de la cancha.

Lo cierto es que Almirón no probó un once en la practica de este viernes, sino que aquellos que no jugaron en Chile hicieron fútbol reducido y los titulares, que ayer tuvieron la tarde libre, realizaron ejercicios regenerativos. La luz empezaría a verse mañana, cuando el entrenador pruebe los posibles titulares.

La buena noticia de la jornada fue que Frank Fabra trabajó en los ensayos de fútbol, pero aunque se lo vio bien, Almirón prefirió no arriesgarlo y no entró en la lista de concentrados para ir al Monumental el próximo domingo pese a recuperarse de un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla ante Colón el pasado 9 de abril.

Además, trascendió que Almirón podría poner una línea de cinco defensores en la cancha de River, aunque recién este sábado será clave para saber los plantes del técnico que probaría un once tentativo a un día del partido.

Un posible once de Boca iría con Sergio Romero; Luis Advíncula, Facundo Roncaglia, Nicolás Figal, Nicolás Valentini y Valentín Barco; Guillermo "Pol" Fernández, Alan Varela y Equi Fernández o Cristian Medina; Luis Vázquez y Sebastián Villa.