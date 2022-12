Boca: clubes de Europa vienen por Alan Varela

Ajax (Países Bajos), Villarreal (España), Bayer Leverkusen (Alemania) y Barcelona (España) son los cuatro clubes que tienen en carpeta al volante central de 21 años. Los neerlandeses se caracterizan por potenciar futbolistas y revenderlos en cifras muy altas, mientras que llegar al Submarino Amarillo o al club alemán sería ya insertarse en las ligas top de Europa.

Por su parte, el club Culé lo piensa a mediano y largo plazo: Sergio Busquets se iría a la MLS en julio del 2023 (aunque todavía no se descarta una renovación por otro año) y en Cataluña le buscan un reemplazante. Según medios españoles, Varela es uno de los apuntados.

Alan, que ya tiene 76 partidos en Primera División a pesar de su corta edad, es una de las piezas claves del Boca de Hugo Ibarra, por lo que la dirigencia xeneize no escuchará ofertas y solo lo dejará ir por la cláusula de rescisión, valuada en 15 millones de dólares.

Rolón, cerca de Newell's

Esteban Rolón podría convertirse en nuevo jugador de Newell's en las próximas horas. La Lepra realizó una oferta formal para llevárselo a préstamo por un año y con opción de compra y el Consejo de Fútbol la analiza. El jugador fue un pedido explícito de Gabriel Heinze, flamante DT rojinegro.

El volante de 27 años llegó a Boca, que se lo pagó 500 mil dólares a Huracán, en julio de 2021, como uno de los refuerzos predilectos de Juan Román Riquelme. Sin embargo, no tuvo mucha continuidad y tampoco logró destacarse: jugó solo 26 partidos, 18 de ellos como titular.

Boca todavía no definió el regreso de Equi Fernández: Hugo Ibarra lo quiere de regreso pero Tigre pretende renovar el préstamo y el futbolista no ve con malos ojos seguir en el Matador. Los próximos días son claves, pero en el Xeneize esperarían resolver esa situación, ya que si no vuelve, Rolón se quedaría para ser el suplente de Varela, si es que tampoco se va.