Boca hizo su propuesta y el uruguayo Nahitan Nández la rechazó

Entonces, la dirigencia de Boca armó un plan para mejorarle el contrato a Nández y que siga en el plantel con Gustavo Alfaro al frente del equipo. Además ofrecieron elevar la cláusula de rescisión de 25 a a 30 millones de dólares. Pero la respuesta fue un "no" rotundo. ¿Por qué dijo que no? La propuesta que hizo el Xeneize no lo pone como uno de los mejores pagos del plantel.

"Nández no se quiere ir de Boca"

"La decisión es parte de Boca. El jugador fue claro y enfático. Se quiere quedar, pero quiere ser referente dentro de la cancha y en lo económico", remarcó su presentante Pablo Betancourt, en diálogo con Fox Sports, antes de decirle no a la propuesta de Boca.

El mánager del volante además contó que hay jugadores que cobran el doble y lo que pide Nández no es descabellado. "Nahitan me dijo: 'Hay chicos que no juegan y cobran el doble que yo, pero no quiero entrar en una polemica'. El vino a prueba, no vino con un salario alto. Accedieron a pagarle en dólares. Se lo merece y no pide nada descabellado. Hablé con Burdisso y me dijo que va a hablar con Angelici para luego juntarnos. Nahitan no dijo que se quiere ir de Boca. Sólo exigió eso".

Tras esta negativa del representante del volante, ¿Boca hará una nueva oferta para retener a Nandez o partirá de la Ribera rumbo a Europa?