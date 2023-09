El entrenador Xeneize tomó esta determinación aprovechando el parate por la fecha FIFA y para darle descanso a los futbolistas luego de un complicado trajín de partidos. Fueron cinco duelos en 16 días: Platense, Sarmiento en Junín y Tigre por la Copa de la Liga, y en el medio, los dos encuentros de la serie con Racing por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Con vistas a un mes que será determinante para el club de La Ribera, Almirón prefirió que los jugadores descansen física y mentalmente. Así, se reencontrarán el miércoles en Boca Predio para retomar los entrenamientos, de cara al choque del próximo domingo contra Almagro, en La Rioja, por los octavos de final de Copa Argentina.

El choque con el Tricolor marcará el comienzo de otra seguidilla de partidos, ya que luego tendrá, en un lapso de tres semanas, los duelos con Defensa y Justicia, Central Córdoba y Lanús por Copa de la Liga, la ida con Palmeiras por las semifinales de la Copa Libertadores, el Superclásico con River por el torneo local, y la revancha con el Verdao.

Jorge Almirón, en conferencia de prensa

“Realmente no me preocupa el funcionamiento, fuimos cambiando el parado buscando alternativas. Sé que el equipo va a estar fuerte. Nos costó por ahí generar tantas situaciones de gol, la toma de decisiones, el último pase y el buen centro. Jugamos apresurados. El funcionamiento lo vamos a encontrar".

"No hacer goles en dos partidos con Racing es la parte negativa. La positiva es que el equipo tampoco recibió goles y pasamos a la semifinal, algo histórico para el club en la última etapa. Estamos en una instancia importante, siempre hay cosas por mejorar. Los jugadores están poniendo mucho de su parte para jugar varios partidos seguidos".

Almiron-Boca.jpg Las frases destacadas de la conferencia de prensa de Jorge Almirón post caída con Tigre.

"Tigre tenía más gente en la mitad y nos costaba llegar. Cada vez que intentábamos, no había espacios para que entren los pases. La perdíamos ahí y en los contragolpes nos quedaban largos los retrocesos. Me hago cargo porque lo armé así, pero no quiere decir que Cavani y Benedetto no puedan jugar juntos. El resultado adverso también te genera esa ansiedad de querer llegar rápido al arco y tomar malas decisiones. El partido nos sirve para evaluar varias cosas".

"Venimos de un partido bastante duro. Hablé con todos los que les tocó jugar con Racing y varios tenían ganas de estar, pero sentía que estaban con lo justo, como el caso de Marcos Rojo. Hoy les tocó descansar. Estamos cuidando a Pol Fernández y Cristian Medina. Les tocó jugar a algunos chicos que no vienen con tanto ritmo y también para unificar eso porque se vienen muchos partidos. Emocionalmente es una presión muy fuerte y era un riesgo lastimar a alguno. También para darle rodaje a todos".

"El ritmo del fútbol argentino es muy alto y Bullaude hace mucho que no venía jugando. Necesita tiempo y ya tuvo sus primeros minutos. Este club no es fácil, te van evaluando por varias jugadas y tenés que estar fuerte de la cabeza y desde lo físico. De a poco va agarrando ritmo porque tiene muchas condiciones. Cada pelota que toca es decisiva".