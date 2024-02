Boca: la ampliación de La Bombonera y un proyecto para 90 mil espectadores

Se trata de Rodrigo Vidal, un arquitecto que ya se reunió con ante el Secretario General, Ricardo Rosica, y el vocal Alejandro Desimone a fines del año pasado en Boca. "Esta es la única propuesta que permite que el estadio de Boca crezca dentro de la parcela de Boca, sin tener que comprarle a ningún vecino, ni mudarse y respetando la estructura de La Bombonera", comentó en ESPN en el programa de Mariano Closs.

Y agregó:

-"Se elevará el campo de juego unos 7.80 metros, se van a demoler los palcos VIP y se hará un tercer anillo. La cancha se va a techar y tendrá una piel inteligente para albergar a 90 mil espectadores (55 mil populares y 35 mil plateas)”.

-“Se sacará la primera bandeja y los palcos VIP, se eleva el campo hasta la segunda bandeja y se la desplaza hacia las vías. Esto porque la cancha se va agrandando hacia arriba".

- Se le agregan tres tribunas y todo el anillo superior. Y se le pone un techo con estructura independiente y piel”.

A lo que luego argumentó: "¿Que significa “piel inteligente”? Está conectada con unos sensores a las bandejas de hormigón de la cancha de Boca. La Bombonera late, como se dice popularmente. Entonces estos sensores detectarán el movimiento y van a hacer que la piel lata cuando la gente esté saltando. Se verá a la Bombonera latiendo desde lejos literalmente”, decretó el arquitecto.

Sobre el tiempo que llevará esta obra dijo que “en realidad, a diferencia de otros, este es un reciclaje muy grande",comenzó. Pero sigue siendo un reciclaje y eso nos permite hacer la obra más rápido estimando de 12 a 16 meses de trabajo. Una obra fuera del actual estadio requeriría más de dos años”, agregó.

Luego, también, en una charla con el Diario Olé, describió aún más los detalles: "Tuvimos una reunión en Boca a fines del año pasado, con una presentación de dos horas y un masterplan, que incluye agrandar el microestadio de básquet y muchas cosas más, para que funcione un complejo a la europea".

Sobre el microestadio de básquet comenta que "se hará un nuevo microestadio para el básquet con capacidad para 15.860 espectadores donde hoy están las canchas auxiliares de Casa Amarilla y va a ser mejor que el Movistar", dijo el arquitecto.

"Con Riquelme no hablé, pero lo que me dijeron los dirigentes es que quería algo así pero no sabía cómo se hacía. Dejarla donde está y no sacarle la casa a los vecinos. Pero los dirigentes se quedaron sorprendidos porque todo el mundo les dijo que era imposible hacer esto, que es una solución real dentro del predio; no hay que pedir permiso a nadie. Creo que va a ser el mejor de Argentina, vi los renders que propone River y esta cancha va a ser superior", cerró el Vidal.