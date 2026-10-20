Boca le dio vuelta la serie a Vasco en el Maracaná y va a la final de la Sudamericana

Tras perder 1 a 0 en la ida en La Bombonera, el Xeneize venció 3 a 1 al club brasilero en el mítico estadio con una bomba de un desgarrado Paredes que se vistió de héroe. Ahora, a 90' del título internacional.
Gigante: Boca le remontó la serie a Vasco da Gama con un triunfo 3 a 1 en el mítico Maracaná tras perder 1 a 0 en La Bombonera y clasificó a la final de la Copa Sudamericana. Leandro Paredes, que no quiso perderse el encuentro pese a tener un desgarro, le dio la clasificación al equipo de Rodolfo Arruabarrena a una definición internacional con una bomba con complicidad del arquero rival cuando la serie parecía destinada a los penales.
Boca madrugó a Vasco con un gran cabezazo de Lautaro Di Lollo a los tres minutos de juego tras un envío de córner de Lautaro Blanco. De esta manera, el equipo argentino se sacó la presión de tener que igualar la serie de arranque en el mítico Maracaná. Y, tan solo dos minutos después, le sacaron el 2-0 a Leonel Flores con un corte en el momento que iba a definir a quemarropa al arquero rival.
Sin embargo, el 2-0 llegó a los 33 minutos con un pase profundo de Flores a Merentiel, quien con su remate superó una floja resistencia del arquero rival. Un escenario increíble a favor del equipo argentino, que ni el mejor optimista hubiera imaginado. Lo cierto es que el equipo del Vasco salió con muchísimo convencimiento y ejecución de buenos ataques directos, realizando un enorme primer tiempo siendo claramente superior a su rival.
Pero, se cumplió la máxima de que el 2-0 es el resultado más mentiroso. Vasco logró el descuento a través de una gran definición de volea de José Luis Rodríguez a los 20 minutos del complemento. De esta manera, el club brasilero igualó la serie y se vino lo mejor del local apoyado por el empuje de su gente. Sin generar muchas ocasiones de gol ni exigir a Álvaro Montero, pero siendo dueño del balón y yendo al ataque con mucha gente.
Con Vasco teniendo el balón sin lastimar y Boca lejos del arco rival, la serie parecía irse a los penales pero Paredes, con un desgarro, se vistió de héroe a lo Juan Román Riquelme, sacando un tiro de larga distancia que, con complicidad del arquero rival, le dio la remontada a su equipo y la clasificación a la final de la Sudamericana para el delirio de los 4000 bosteros presentes en el Maracaná y el resto a lo largo de todo el mundo.
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