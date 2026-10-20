Boca le dio vuelta la serie a Vasco en el Maracaná y va a la final de la Sudamericana

Con Vasco teniendo el balón sin lastimar y Boca lejos del arco rival, la serie parecía irse a los penales pero Paredes, con un desgarro, se vistió de héroe a lo Juan Román Riquelme, sacando un tiro de larga distancia que, con complicidad del arquero rival, le dio la remontada a su equipo y la clasificación a la final de la Sudamericana para el delirio de los 4000 bosteros presentes en el Maracaná y el resto a lo largo de todo el mundo.

El resumen del partido