Boca: Martín Palermo y un consejo a Darío Benedetto

En este contexto, Martín Palermo, el máximo goleador de la historia del Xeneize, le dio un consejo al Pipa, con quien tiene buena onda.

"Benedetto se acostumbró más rápido que yo a ser el 9 de Boca", empezó elogiándolo el Titán y luego lanzó: "Si él está tranquilo consigo mismo, tiene que saber que es el nueve de Boca y decir 'que me traigan al que quieran'".

Palermo, quien anotó 236 goles en 404 partidos con la camiseta del Xeneize, cree que tiene que estar "tranquilo" y tener más confianza tanto de lo que puede dar como de que seguirá siendo titular pese a que traigan más jugadores en su posición.

GELP-Boca-02.jpg Pipa Benedetto acusó una molestia y apenas duró 10 minutos en cancha. Captura.

"Yo siempre sentí la competencia. Lamentablemente, lo que más lo sufrieron eran los chicos que venían de abajo, pero para mí también era un reto cuando traían un jugador de mayor trayectoria. En Boca falta gol y el apuntado siempre es el 9, es el que siempre juega con esa carga. Boca te lleva a esa exigencia", contó su experiencia personal. Bueno, Palermo relegó, entre tantos otros, a un joven Lucas Pratto, quien luego terminaría siendo ídolo de Vélez y River.

Tiempo atrás, Palermo, actualmente DT de Platense, también lo había elogiado y Benedetto le contestó: "Lo escuché a Martín, me puede decir lo que quiera, yo lo adoro, es mi ídolo. Es alguien que dejó una historia en Boca, dejó muchísimos goles y por qué no tomar un consejo viniendo de parte de él. Lo escuché y me lo tomo de buena manera. Y se lo agradezco, lo voy a tener en cuenta. Vuelvo a repetir: Martín a mí me puede decir lo que quiera".