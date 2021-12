Boca metió ¡ocho! en La Bombonera y el hincha festejó doble

Fue una jornada de fiesta xeneize, que empezó con coronación de la reserva campeona en el campo de juego, que continuó con la arrolladora victoria de la Primera y que terminó con la celebración de los boquenses, que disfrutaron de sorpresas y gozaron de plena alegría en su día.

La paridad solo duró unos minutos. Después, el Ferroviario desapareció del partido. El punto de quiebre en el juego fue a los 18, tres minutos después de la apertura del marcador de cabeza de Cristian Pavón, cuando Cristian Vega vio la tarjeta roja por una reacción contra un rival. Para colmo, inmediatamente Boca estiró la ventaja con un taco espectacular del Toto Salvio que se coló cerca del ángulo superior derecho del débil golero santiagueño.

Pisando la media hora, el dueño de casa encaminó el trámite y metió el tercero desde los doce pasos. Tras una mano de Gonzalo Bettini, Mauro Vigliano cobró penal y Exequiel Zeballos se hizo cargo de la ejecución con una sutil definición de cucharita al medio del arco. Y no fue todo antes del descanso: a los 44, el Pulpo González metió un cabezazo letal y decretó el 4-0.

En el segundo tiempo no cambió nada. Boca fue arrasador, Central Córdoba se entregó por completo y a los 59 Eros Mancuso bailó quinteto. El pibe de las inferiores llegó por el segundo palo y desenfundó un latigazo que César Taborda no pudo controlar. Estaba todo cocinado, pero el elenco de Battaglia no paró y cuatro minutos después otra vez Pavón anotó para llegar a la media docena.

El descuento de Milton Giménez a los 77 fue solo para decorar el resultado, porque a nueve del final Luis Vázquez metió el suyo y en tiempo cumplido Sebastián Villa coronó la goleada histórica por 8-1 para una despedida inmejorable de los de Battaglia antes de viajar a Arabia para jugar por la Maradona Cup ante Barcelona el martes en la tarde argentina.

Festejo duplicado de los hinchas en el 12/12, con la Copa Argentina en el bolsillo, la clasificación a la Copa Libertadores lograda y una victoria que hizo que la fiesta tenga el marco perfecto.