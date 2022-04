Boca no lució pero ganó y se puso en carrera

Darío Benedetto, en dos oportunidades, le dio la victoria al conjunto que orienta Sebastián Battaglia, que venía de una semana dura, con dos actuaciones muy pobres ante Deportivo Cali y Vélez, y esta vez repuntó. Es cierto que el conjunto boliviano no es precisamente un equipazo, pero venía de vencer a Corinthians como local en la altura y eso no es poco.

La próxima parada para Boca en el certamen continental tendrá lugar en San Pablo, donde lo esperará Corinthians el martes 26 de abril. En el medio tendrá tres partidos por la Copa de la Liga Profesional - Lanús, Godoy Cruz y Central Córdoba- en los que deberá sumar para asegurar la clasificación a cuartos de final y viajar tranquilo a Brasil.

Arrancó muy mal el Xeneize el primer tiempo y lo terminó bastante bien. No tanto por el juego, sino por el resultado a favor y porque se fue al vestuario con un hombre de más, después de la insólita y descalificadora patada que Ramallo le pegó a Fabra sobre los 44 y motivó una tarjeta roja directa para el jugador del elenco boliviano.

Los primeros 20 minutos del equipo de Sebastián Battaglia fueron de terror. Salvo por algún destello del pibe Zeballos o algún buen pase filtrado de Óscar Romero, Boca hizo poco y nada en ataque y en defensa falló ante un rival timorato que se metió atrás al inicio pero con el correr de los minutos se fue animando.

No tuvo contundencia Always Ready, una escuadra bastante limitada con varios jugadores veteranos. Pero un poco asustó y desnudó las fallas defensivas xeneizes. Pol Fernández no es cinco, eso se nota. Y su ubicación en ese puesto hace que a Boca le falte marca en el medio (tampoco la tiene con Campuzano y Rolón y a Varela el DT lo pone poco y nada) y pierda juego de mitad de cancha hacia adelante.

Su ausencia en el andarivel derecho del mediocampo hace que su equipo juegue casi siempre por izquierda, o bien con Villa en el torneo local o bien con Zeballos como lo hizo esta noche, siempre con Fabra como apoyo. Y eso lo convierte en un equipo muy predecible.

Sin embargo la apertura vino desde ese flanco en la única jugada precisa de esos 45 minutos iniciales. Fabra habilitó a Ramírez, que, de derecha, cedió a Zeballos y el juvenil aguantó dos marcas y el achique del arquero para lanzar un centro atrás que Benedetto solo tuvo que empujar a la red.

Ese gol y la posterior expulsión de Ramallo le simplificaron las cosas al local para esperar con más tranquilidad la parte complementaria. Pero, siempre hay un pero. Se lesionó Agustín Rossi y tuvo que ingresar el juvenil Leandro Brey, quien nunca había jugado en Primera. Sin embargo, el guardavalla no tuvo problemas: casi no tocó la pelota.

Es que aún perdiendo, el visitante se replegó y se resignó a defender. Y Boca mejoró. Perdió protagonismo Zeballos, al que tiraron más al medio hasta que fue reemplazado, y entraron más en acción Romero y Salvio. Sin ser algo extraordinario, el Xeneize dominó y generó varias oportunidades frente al arco boliviano.

Salvio estuvo cerca en tres ocasiones, en su mejor actuación en lo que va del año y Vázquez en dos. Parecía que la pelota no iba entrar, pero en la última acción Benedetto cabeceó un córner lanzado desde la banda izquierda y decretó el 2-0 definitivo que pone a Boca en carrera a los octavos de final tras la dura derrota sufrida en Cali.

SÍNTESIS

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Gabriel Aranda, Gastón Ávila y Frank Fabra; Juan Ramírez, Guillermo Fernández y Óscar Romero; Eduardo Salvio, Darío Benedetto y Exequiel Zeballos. DT: Sebastián Battaglia.

Always Ready: Arnaldo Giménez; Marc Enoumba, Alex Rambal, Nelson Cabrera y Enrique Flores; Juan Adrián, Gustavo Cristaldo, Alejandro Chumacero y Juan Carlos Arce; Rodrigo Ramallo; Marcos Riquelme. DT: Eduardo Villegas.

Gol en el primer tiempo: 25m. Benedetto (B).

Gol en el segundo tiempo: 50m. Benedetto (B).

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar Leandro Leonel Brey por Rossi (B), 24m. Luis Vázquez por Zeballos (B), 34m. Mauricio Cortés por Cristaldo (A), 40m. Cristian Medina por Ramírez (B), Gustavo Torres por Riquelme (A), Jonathan Borja por Arce (A) y Elkin Blanco por Chumacero (A).

Incidencias: 44m. del primer tiempo expulsado Ramallo (A) y 5m. del segundo expulsado el DT Eduardo Villegas (A).

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).

Cancha: Boca.

Amonestados: Ávila y Benedetto (B). Arce y Cabrera (A).

