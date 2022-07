Boca recibirá a Corinthians en busca del pase a cuartos de la Copa Libertadores

62561c70828e6_900.jpg Darío Benedetto le marcó al Corinthians en La Bombonera en esta Copa Libertadores.

Tras la goleada 3 a 0 sufrida con Banfield con un equipo alternativo, Boca se pone el chip de copa, con un regreso. Frank Fabra volverá a ser titular (entrará por Agustín Sández) tras cumplir su fecha de suspensión por haber alcanzado el límite de amarillas. Con este único cambio con respecto a la formación en Brasil, Sebastián Battaglia pondrá en cancha a su equipo ideal: Agustín Rossi en el arco, Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Fabra abajo, en el medio, Pol Fernández, Alan Varela y Óscar Romero y Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Sebastián Villa como tridente de ataque.

Por su parte, Corinthians también llega tras ser bailado. En su caso, por Fluminense, que vapuleó a su equipo alternativo con un 4 a 0 por el torneo local. A diferencia de lo que le ocurre a Battaglia, Vítor Pereira, entrenador del club brasilero, tiene problemas para definir el 11 por muchas bajas: Adson (titular en la ida) dio positivo de Covid-19, Willian, el ex Chelsea, se dislocó un hombro en la ida y no sabe si será convocado, también Renato Augusto sigue afuera por lesión y Gustavo Mosquito tomó un medicamento no permitido y, ante la chance de que salte doping positivo, no estaría este partido. Hay dos buenas: Du Quieroz y Cantillo podrían regresar a la formación inicial. Éste es el posible equipo del Timao: Cássio; Rafael Ramos, João Victor, Raul Gustavo, Fábio Santos; Du Queiroz, Cantillo, Lucas Piton, Giuliano; Gustavo Mantuan, Róger Guedes.

Atención, bosteros, un dato para ilusionarse: Boca nunca perdió en su casa con Corinthians. De cinco veces que lo recibió, el Xeneize ganó en tres ocasiones y empataron las dos restantes.

TODAS LAS VECES QUE BOCA RECIBIÓ A CORINTHIANS

-Boca 3 - 1 Corinthians, por la ida de octavos de la Copa Libertadores 1991: goles de Gabriel Batistuta (x2) y Alfredo Graciani para el Xeneize. Giba anotó para el Timao.

-Boca 3 - 0 Corinthians, en la primera fase de la Copa Mercosur 2000: Marcelo Delgado, Antonio Barijho y Martín Andrizzi marcaron los tantos.

-Boca 1 - 1 Corinthians, final de ida en la Libertadores 2012: festejaron Facundo Roncaglia para el local y Romarinho para el visitante.

-Boca 1 - 0 Corinthians, octavos de ida de la Libertadores 2013: gol de Nicolás Blandi.

-Boca 1 - 1 Corinthians, por la última fecha de la fase de grupos de esta Copa: goles de Darío Benedetto y Du Queiroz.