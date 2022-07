"Estoy conmovido, sí. Estoy orgulloso, sí. Obviamente, se necesitará de todos juntos en la dirección correcta para hacer feliz a la gente. Mido la responsabilidad que se me da para que el PSG haga una gran temporada, con grandes partidos, hazañas. Me preparé para ello. Si acepté este puesto, esta responsabilidad, es porque soy capaz de ello. Pero solos es muy difícil, juntos somos mucho más fuertes. Cuando tuve mis primeras conversaciones con Luis Campos sobre este proyecto, tardé poco en tomar una decisión”, fueron las primeras palabras que dijo Galtier en conferencia.

FW5x965XgAAXxWH.jfif

Una pregunta que caía de maduro era cómo gestionará un vestuario lleno de estrellas. "Sobre todo, estos son jugadores que quieren ganar, jugar, divertirse. Hablaré mucho con todos los jugadores. He conocido vestuarios con muchos egos, y es un privilegio tener una plantilla así como entrenador. Debemos compartir, intercambiar, pero también imponer. Necesitamos un proyecto común. No voy a revolucionar el vestuario, voy a observar, escuchar y sé que tendré el apoyo de toda la dirección para tomar la decisión que sea necesaria desde el momento en que un jugador, sea quien sea, no cumpla con el proyecto”, respondió.

Sobre la continuidad de Mbappé, comentó: “Como entrenador francés, estaba muy feliz de que Kylian se quedara. Es uno de los mejores jugadores del mundo. Todavía no he hablado con él, pero sé lo que Kylian espera del equipo. Conocemos sus puntos fuertes. No se le debe dar toda la responsabilidad por el resultado. Kylian es un jugador joven y con talento, sobre el que no hay que cargar presión. Tendrá que expresarse como jugador del equipo siendo, espero, tan decisivo como la temporada pasada”. Y aclaró: “Ningún jugador estará por encima del equipo. Mi objetivo es conseguir que esa suma de talento se convierta en un gran equipo. Si hay jugadores que se salgan de este marco, serán separados. Ningún jugador estará por encima del grupo”.

Una bomba que tiró es que desea contar con Neymar, cuando en Francia informan que Mbappé no lo querría más en el equipo. “Es uno de los mejores jugadores del mundo, ¿Qué entrenador no lo querría en su plantilla? Hablaba de encontrar un equilibrio, y tengo una idea muy precisa de lo que esperaré de Neymar. Todavía no lo conozco, estaré escuchando lo que va a decir, pero obviamente quiero que Neymar se quede con nosotros”. Y contó cuál será su estilo de juego: “Hay que ganar. Pero con una plantilla así, hay que jugar bien. Ganas más a menudo cuando juegas bien. En comparación con lo que pude hacer en los clubes donde trabajé, habrá un enfoque diferente del juego. PSG a menudo tiene la posesión, a menudo se enfrenta a bloques bajos. Será necesario tanto atacar bien como mantener un buen equilibrio”.

FW50RbmWAAQRxFF.jfif

OTRAS FRASES DE GALTIER EN CONFERENCIA:

-La pelea por el arco: “Hablaré con los arqueros rápidamente. Vi la gestión que hubo, pero no tengo que opinar al respecto. Debo reunirme con ellos, pero en principio nombraré a un número 1 y un número 2. Siempre trabajo así, es más fácil para mí y para ellos saber cuál es su posición dentro de la plantilla”.

-El retorno anticipado a las prácticas: “Había una fecha establecida, nos aseguramos de acortar los plazos y es bueno que todos lleguen a tiempo. Los jugadores que han llegado esta mañana han empezado a trabajar. Se esperaba que Neymar y Leo regresaran hoy”.

-Un plantel amplio: “Soy exigente, me gusta trabajar, pero sobre todo me gusta que los jugadores estén contentos. A través de nuestro trabajo y nuestra relación, quiero un vestuario feliz. Para eso creo que hay que reducir la plantilla, lo hablamos mucho con la dirección. No se puede tener toda una temporada de jugadores que apenas juegan. Son infelices Nos aseguraremos de encontrar el tamaño adecuado”.

-Lo que le pedirá al equipo: “Me adaptaré a lo que tenga a disposición. Tengo una idea clara de lo que quiero ver: ritmo, intensidad, mucha determinación, una capacidad de recuperación muy alta para presionar al rival. Desde el momento en que discutí el proyecto deportivo, me di cuenta de que se necesitaba un modelo, una organización muy precisa. Tendré que poner a los jugadores en las mejores condiciones. Hablamos mucho de una defensa de 3 hombres. Tengo la oportunidad de tener corredores increíbles pero también habrá que saber quiénes serán parte de la animación en el interior del juego, pero hay una orientación hacia una defensa de 3 hombres”.

-Cómo será el proceso de fichajes: “Luis Campos (director deportivo) hace las contrataciones, sí, pero hemos hecho muchas ventanas de fichajes juntos y nunca ha venido un jugador sin mi acuerdo. Pero tengo total confianza en su capacidad para encontrar a los jugadores adecuados”.

CUANDO SE PELEÓ CON GALLARDO, CONTADO POR EL PROPIO MUÑECO

En 1999, en su primer año como asistente técnico, en el Olympique de Marsella, se peleó con Marcelo Gallardo, quien por ese entonces jugaba en el AS Mónaco. En el libro Gallardo Monumental, el actual entrenador de River habló de ese episodio: “Terminó el primer tiempo... y nos fuimos metiendo en el túnel. En esa época no se acostumbraba salir todos juntos. Y ahí viene la emboscada. Resulta que en la puerta del túnel estaban unos tipos de seguridad privada... yo fui uno de los últimos en entrar al túnel y al meterme siento un ‘pack’, como si se cerrará algo, y efectivamente los de seguridad habían cortado el ingreso al túnel... Adentro estaba Galtier esperándome. Me habló un poco en español, medio que me agarró del pelo, yo me hice el boludo, me lo saqué, y cuando me lo saco veo por el rabillo que va a tirar una piña y le meto un codazo en el medio de la cara. Ahí me agarró uno de seguridad desde atrás, con un brazo sobre el cuello, vinieron los jugadores del Marsella y me empezaron a pegar de adelante sin parar... No sé, habrán sido unos 15 o 20 segundos que me dieron patadas y piñas de todos lados”.