Boca se entrenó hoy y Russo mantuvo la línea de tres

El conjunto Xeneize tendrá que realizar un cambio obligado para enfrentar a Talleres tras la expulsión de Carlos Zambrano en el superclásico. Y quien tiene más posibilidades de ser su reemplazante es Marcos Rojo, quien debutó con la camiseta de Boca el domingo pasado. De ser así, el ex Estudiantes y Manchester será titular por primera vez acompañando a Carlos Izquierdoz y Lisandro López en la última línea.

Con respecto a Carlos Tevez, quien sigue recuperándose luego de infiltrarse el tobillo para jugar el superclásico, todavía no está descartado para el juego ante Talleres del próximo domingo. Lo esperarán hasta último momento.

Por otro lado, siguen las dudas en torno a la actualidad de Wanchope Ábila, quien no volvió a ser tenido en cuenta tras recuperarse de su lesión. Si bien hace once días que el delantero recibió el alta medica, luego de su operación por una hernia inguinal, aún no regresó de manera oficial y no se lo vio entre los probables titulares en la práctica de fútbol. Desde que obtuvo el alta se entrena a la par de sus compañeros y está a disposición del DT, pero no consigue volver a ser tenido en cuenta.

Se cree que tampoco estará presente en el próximo partido ante Talleres. Parece ser que la visión del cuerpo técnico se contrapone con el sentimiento del delantero: creen que aún le falta ponerse a punto para ser competitivo.

EL MIERCOLES ANTE DEFENSORES

Por otra parte, se confirmó el escenario y la hora del encuentro que por los 16avos. de final de la Copa Argentina Boca Juniors sostendrá con Defensores de Belgrano. El partido se llevará a cabo en el estadio Ciudad de La Plata desde las 20.10. Si Boca gana, enfrentará en octavos de final al vencedor del choque entre River Plate y Atlético Tucumán.