Boca sufrió en Brasil pero festejó un triunfo ajeno

Después de un buen inicio, Boca cayó 1-0 ante Santos en Brasil, pero el triunfo de The Strongest en La Paz, le permite depender de sí mismo para clasificar.

No fue una buena noche para Boca, pero no terminó siendo tan mala. En Vila Belmiro, donde cayó con Santos 1-0, no le fue nada bien. Dejó una buena imagen en los primeros 25 minutos pero después equivocó el rumbo y terminó perdiendo sin atenuantes y dejando una triste imagen, la de un equipo desordenado y sin ideas, al que le cuesta mucho llegar.