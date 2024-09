Boca sufrió otro duro golpe en Córdoba

Franco Jara, tomando el rebote que dio Leandro Brey al atajarle un penal a los 14 minutos del complemento, y Nicolás Uvita Fernández, capitalizando un despeje corto de Nicolás Figal sobre los 23, le dieron el triunfo al Pirata, que fue más ordenado y pegó en los momentos justos.

La derrota deja a Boca cada vez más lejos en la LPF y lo complica en la tabla anual, de la que surgirán tres clasificados para la Copa Libertadores 2025. El otro camino es ganar la Copa Argentina, pero con el nivel que viene mostrando el equipo esa meta parece estar muy lejos. Habrá que ver si el DT sigue o si hay cambio de timón.

El primer tiempo representó un dolor de ojos para la buena cantidad de espectadores que se dio cita en barrio Alberdi. A tal punto que la única jugada de riesgo, si es que así se la puede catalogar, fue un cabezazo de Aníbal Leguizamón, ya en tiempo adicionado, que se fue un metro afuera.

Belgrano fue un poco más incisivo. Intentó salir rápido a partir de pelotas recuperadas pero no pudo aprovechar esas réplicas porque las definió mal o porque sus delanteros perdieron ante la defensa xeneize. Salvo la citada ocasión, no generaron peligro para el arco de Leandro Brey.

Del otro lado, Boca no hizo nada. No se sabe bien a qué juega el equipo de Diego Martínez. No genera volumen de juego, los dos nueves donde menos están es en el área y esta vez los laterales no desnivelaron por la banda. El único que se salvó en parte fue Milton Delgado, que intentó llevar juego hacia adelante pero no tuvo compañía en Cristian Medina, que luego salió lesionado, ni en Kevin Zenón.

Por eso Boca no llegó. volvió a ser un equipo lento, previsible, sin movilidad de mitad de cancha hacia adelante. Nunca desequilibró en esos 45 minutos iniciales que se fueron sin goles.

La primera llegada de Boca tuvo lugar a los 4 minutos del complemento, cuando, tras una buena acción colectiva, Exequiel Zeballos fusiló al arquero Juan Espínola, quien respondió bien y rechazó el disparo.

Y en el mejor momento de Boca, Belgrano halló el gol. Un contragolpe encontró a la última línea xeneize mal parada, Uvita Fernández avanzó y sacó un remate que dio en el brazo abierto de Nicolás Figal y el árbitro, avisado por el VAR, cobró el correspondiente penal.

Ejecutó Jara, Brey se volcó bien hacia donde iba el disparo y alcanzó a rechazar pero el rebote le volvió a quedar al ejecutor que empujó la pelota a la red para poner el 1-0 a los 14.

El partido se abrió y Belgrano casi mete el segundo cinco minutos más tarde. Jara enganchó por izquierda y su remate superó a Brey y dio en el palo, pero el rebote le quedó a Compagnucci que de zurda volvió a hacer vibrar el mismo palo. Boca se mantenía con vida.

Pero el segundo no tardó en caer. Sobre los 23, tras un córner desde la izquierda y un cabezazo de Alejandro Rébola sin destiino, Figal, que tuvo una noche negra, despejó corto hacia la medialuna del área y Uvita Fernández fusiló a Brey para poner el 2-0.

De ahí hasta el final, Belgrano estuvo más cerca de aumentar que Boca de descontar. Brey le tapó dos claras a Mariano Troilo y Pablo Chavarría que podrían haber hundido más al Xeneize.

Terminó ganando bien Belgrano,porque pegó en el momento justo y supo capitalizar el desconcierto de su oponente. En Boca todo parece indicar que el ciclo de Martínez está cumplido.