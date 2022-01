Boca venció 2-0 a Colo Colo en su primer partido del año

Desde el arranque else adueñó del balón y no le permitió al rival salir de su campo de juego.fue quien logró inquietar rápidamente acon un tiro libre al ángulo que fue tapado con éxito por el arquero

A medida que fueron pasando los minutos el ritmo del juego fue disminuyendo y cuando parecía que el conjunto argentino perdía su intensidad, Diego González sorprendió y colocó el 1-0.

A los 9’, el Pulpo se lució con un buen remate que puso rápidamente arriba a su equipo. Dicho gol reactivó el encuentro y alejó aún más al contrincante de la posibilidad de convertir.

Si bien Boca siempre tuvo más la tenencia del balón, las aproximaciones no fueron protagonistas en el final de la primera parte. A Colo Colo le costó crear jugadas que impliquen un riesgo y por esta razón el 1-0 se mantuvo en los primeros 45 minutos.

Ya en el complemento el conjunto de Chile mostró intenciones de dominar el encuentro e intentar quitarle el poder de la pelota al Xeneize.

La falta de precisión no le permitió a Colo Colo mantener en alerta al arquero Agustín Rossi y Boca no dejó de intentar. A los 54’ y mediante un gran pase de Gastón Avila, Nicolás Orsini se perdió una importante chance de ampliar la ventaja.



El equipo chileno no pudo acercarse a un posible empate y a los 34´, sufrió el segundo gol del rival. Exequiel Zeballos se lució con la ejecución perfecta de un tiro libre y colocó el 2-0 que le dio la victoria absoluta a Boca.



El Xeneize fue más que su contrincante a lo largo del encuentro y se quedó con el triunfo de su primer partido del año 2022.